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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

جانشین عسگرپور به زودی معرفی می‌شود

جانشین عسگرپور به زودی معرفی می‌شود

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از اعلام نام معاون هنری سازمان ظرف چند روز آینده خبر داد.

مجید سرسنگی در نشست خبری صبح امروز برنامه‌های هشتصدمین سال تولد مولانا در فرهنگسرای هنر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر محمدمهدی عسگرپور در برخی هیئت‌های مدیره ادارات وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران عضویت دارد و با سازمان همکاری می‌کند."

وی ادامه داد: "ما تلاش کردیم عسگرپور در پست معاونت هنری سازمان بماند و فعالیت کند، اما وی قصد همکاری ندارد و قطعا فردی هنرمند و صاحب‌نظر به معاونت هنری منصوب خواهد شد. زمانی که بنده کارم را در سازمان آغاز کردم به این نتیجه رسیدم که سازمان فرهنگی هنری شهرداری نهادی تاثیرگذار و مهم است. ما هم شتابزده عمل نکردیم و مدتی زمان برد تا به نتیجه برسیم."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به ادامه برنامه هایی که در معاونت هنری گذشته اجرا می شد، گفت: "سازمان یک برنامه سالانه دارد و برنامه های بسیار مطلوبی طراحی شده و در حال اجراست. بحث عسگرپور و سرسنگی نیست، تمام برنامه‌هایی که سازمان تعهد به اجرای آنها داشته انجام شده و حتی در بخش‌هایی بیشتر از برنامه برای آن هزینه شده است. اگر برنامه‌ای هم تغییر کرده، برای بهبود آن بوده است."

کد مطلب 558538

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