مجید سرسنگی در نشست خبری صبح امروز برنامه‌های هشتصدمین سال تولد مولانا در فرهنگسرای هنر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر محمدمهدی عسگرپور در برخی هیئت‌های مدیره ادارات وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران عضویت دارد و با سازمان همکاری می‌کند."

وی ادامه داد: "ما تلاش کردیم عسگرپور در پست معاونت هنری سازمان بماند و فعالیت کند، اما وی قصد همکاری ندارد و قطعا فردی هنرمند و صاحب‌نظر به معاونت هنری منصوب خواهد شد. زمانی که بنده کارم را در سازمان آغاز کردم به این نتیجه رسیدم که سازمان فرهنگی هنری شهرداری نهادی تاثیرگذار و مهم است. ما هم شتابزده عمل نکردیم و مدتی زمان برد تا به نتیجه برسیم."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به ادامه برنامه هایی که در معاونت هنری گذشته اجرا می شد، گفت: "سازمان یک برنامه سالانه دارد و برنامه های بسیار مطلوبی طراحی شده و در حال اجراست. بحث عسگرپور و سرسنگی نیست، تمام برنامه‌هایی که سازمان تعهد به اجرای آنها داشته انجام شده و حتی در بخش‌هایی بیشتر از برنامه برای آن هزینه شده است. اگر برنامه‌ای هم تغییر کرده، برای بهبود آن بوده است."