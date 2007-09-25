آموزش بیش از 40 هزار زن در طرح رحمت

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرحناز قند فروش در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزش طرح رحمت ویژه بانوان استان تهران افزود: تحکیم بنیان خانواده و خانواده سالم یکی از بنیادی ترین اصول اصول توسعه کشور است .

وی با اشاره به اینکه طرح رحمت از دی ماه سال گذشته آغاز شده بود ، گفت : در طرح رحمت بیش از 40 هزار نفر از زنان علاقه مند در 50 پایگاه شهر تهران و 133 پایگاه در شهرستانهای استان تهران ، تحت آموزش طرح رحمت قرار گرفتند.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری تهران تاکید کرد: برنامه ریزی درست برای جامعه مستلزم برنامه ریزی دقیق دربحث خانواده است . در دوره های قبلی ، آموزشهای ارائه شده به زنان به جایگاه زنان در خانواده توجهی نداشت .

قندفروش افزود: علی رغم کاستیهایی که هم اکنون در حوزه زنان وجود دارد که البته طبیعی نیز هست با یک رویکرد جدید، تحکیم بنیان خانواده درکنار توانمندیهای زنان مطرح شد و بر خلاف گذشته آموزشها فقط شامل زنان نمی شود بلکه تمامی اعضای خانواده از این طریق با حقوق زنان آشنا خواهند شد .

وی ادامه داد: قبل از انقلاب چه در بعد سنتی و چه در بعد مدرن ، زنان به عنوان یک شی دیده می شدند و در هر دو دیدگاه ذات اصلی زنان در نظر گرفته نمی شد.

وی گفت: در بعد از انقلاب اسلامی ، امام خمینی چهره جدیدی از زن مسلمان را به دنیا معرفی کرد و اگر این ایده جدید امام نبود هیچگاه شخصیت زن ایرانی را در صحنه های دفاع مقدس اینگونه شجاعانه نمی دیدم .

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری تهران اضافه کرد : بی انصافی است که درکنار ایثارگری مردان و فرماندهان شجاع و دلیر، زنان شجاع و دینداری که مردان را به رفتن به جبهه ترغیب می کردند را نبینیم .