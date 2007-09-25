سامانه شناسایی ریسک در بندر امام خمینی(ره) طراحی شد

معاون اداری و مالی اداره بنادر و کشتیرانی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز هدف از راه اندازی این سامانه را ثبت تمامی فعالیت های و خطرات ریسک ها ی مرتبط با آن عنوان کرد.

وی همچنین از تعیین ریسک ها ی بارز، تعریف اقدامات کنترلی برای این ریسک ها و پیگیری اقدامات کنترلی و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات و سهولت پیگیرهای لازم در چارچوب اجرایی شدن فرایند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به عنوان دیگر اهداف بارز راه اندازی سامانه مورد اشاره برشمرد.

کریم جعفری عنوان کرد: در این سامانه که در چارچوب سیستم OHSAS180001 اجرا شده ، نقشه مجتمع بندری به هشت منطقه تقسیم شده است.

وی ادامه داد: در این سامانه با توجه به تعداد خطرات و ریسک ها ی ثبت شده در هر منطقه ، میزان ریسک و خطر آن تعیین و مشخص می شود.

بندر امام خمینی(ره) از مهمترین بنادر کشور و بزرگترین پایانه تجاری دریایی کشور محسوب می شود که در شمال غرب خلیج فارس قرار دارد.