مهر رمضان در پتروشیمی بندر امام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز ، هدف از برپایی این نمایشگاه ترویج و گسترش فرهنگ علوم قرآنی، مانوس کردن مردم به ویژه جوانان با قرآن و آثار مرتبط است.

در نمایشگاه "مهر رمضان" تابلوهای نفیس مرتبط با علوم قرآنی، آثار علوم قرآنی شامل مهارتهای قرآنی و دینی، تفسیر قرآن کریم، زندگینامه اهل بیت (ع) ، دعا و مناجات و داستانهایی با موضوعات دینی و مذهبی ویژه کودکان و نوجوانان و نرم افزارهای دینی و مذهبی و تابلوهای خطاطی به علاقمندان عرضه می شود.

نمایشگاه مهر رمضان به مدت 15 روز در مجموعه اندیشه شهرک بعثت و فرهنگسرای فردوسی دایر و آماده بازدید علاقمندان است.