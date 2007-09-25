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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

مهر رمضان در پتروشیمی بندر امام گشایش یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه قرآنی "‌مهر رمضان" با همکاری پتروشیمی بندرامام و شرکت عملیات غیرصنعتی به طور همزمان در مجموعه فرهنگی اندیشه شهرک بعثت و فرهنگسرای فردوسی ماهشهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز ، هدف از برپایی این نمایشگاه ترویج و گسترش فرهنگ علوم قرآنی، مانوس کردن مردم به ویژه جوانان با قرآن و آثار مرتبط است.

در نمایشگاه "مهر رمضان" تابلوهای نفیس مرتبط با علوم قرآنی، آثار علوم قرآنی شامل مهارتهای قرآنی و دینی، تفسیر قرآن کریم، زندگینامه اهل بیت (ع) ، دعا و مناجات و داستانهایی با موضوعات دینی و مذهبی ویژه کودکان و نوجوانان و نرم افزارهای دینی و مذهبی و تابلوهای خطاطی به علاقمندان عرضه می شود.

نمایشگاه مهر رمضان به مدت 15 روز در مجموعه اندیشه شهرک بعثت و فرهنگسرای فردوسی دایر و آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 558550

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