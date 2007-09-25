به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورجعفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته علاوه بر پایگاههای ثابت و سیار پیشبینی شده در ۵۰۰مدرسه استان نیز هدایای مردم در جشن عاطفهها جمعآوری شود.
وی یادآورشد: جشن عاطفهها بامشارکت سازمان آموزش وپرورش، صدا وسیما، نیروی مقاومت بسیج و کمیته امداد امامخمینی (ره) استان برگزار میشود.
پورجعفری افزود: ۷۰درصد هدایای جمعآوری شده در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و ۳۰درصد آن نیز بین دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه در جشن عاطفههای سال گذشته مبلغ ۸۰۰میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی از سوی مردم استان زنجان به دانشآموزان نیازمند اهدا شد پیش بینی کرد امسال این ملبغ روند صعودی داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تعداد دانشآموز کمبضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان راهشت هزارو ۵۰۰عنوان کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته قبل از آغاز سال تحصیلی کلیه لوازم و موارد مورد نیاز این دانش آموزان به آنان داده شده است.
پورجعفری با عنوان این مطلب که جشن عاطفه ها امسال با شعار "مهر رمضان" برگزار میشود، افزود: این جشن از ساعت ۹صبح روز پنجشنبه با نواختهشدن زنگ "جشن نیکوکاری" آغاز میشود همچنین مردم خیرخواه استان زنجان در صورت تمایل به شرکت در این جشن ملی میتوانند کمکهای نقدی خود به دانشآموزان کمبضاعت و نیازمند را بهحساب شماره " ۵۵۰۳نزد بانک ملی شعبه مرکزی زنجان" واریز کنند.
وی درادامه ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد را از فعالیتهای این نهاد دانست و یادآور شد: در حال حاضر هشت هزار و 350 دانش آموز و 521 دانشجو از خدمات آموزشی، فرهنگی کمیته امداد برخوردار هستند که در سال گذشته نیز در بحث ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان چهار میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شد.
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