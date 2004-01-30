فشار لابي صهيونيست آمريكا بر نخست وزير تركيه براي عدم همكاري با ايران و سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه القبس كويت به نقل ازمنابع نزديك به دولت رجب طيب اردوغان نوشت اردوغان درسفربه آمريكا به رهبران لابي يهود درآمريكا تاكيد كرده است كه سوريه و ايران هر دو برضد تروريسم مي جنگند.

اردوغان به لابي يهود آمريكا تاكيد كرد كه ايران و سوريه براي برقراري امنيت و ثبات در منطقه تلاش مي كنند.

به گفته اين منابع ، اردوغان كه از رهبران سازمان هاي يهودي درآمريكا، نشان شجاعت دريافت كرد، اظهار داشت : رهبران يهودي خيلي تلاش كردند كه تركيه را از هرگونه هماهنگي و همكاري با سوريه و ايران متقاعد كنند.

به گفته اردوغان، رهبران يهود آمريكا از تركيه خواستند به جاي همكاري با ايران و سوريه به سمت امضاي پيمان هاي مستحكم با اسراييل پيش رود.

به گفته اين منابع اردوغان در پاسخ به فشارهاي رهبران يهودي كه خواستار قطع همكاري تركيه با ايران وسوريه شدند، گفت: بعد از گفتگو با بشار اسد رئيس جمهور سوريه از صداقت در موضع سوريه در قبال روند صلح به طوركامل متقاعد شده است و در مورد خاتمي رئيس جمهور ايران نيز پس از سفر عبدالله گل وزيرامورخارجه تركيه به چنين اطميناني دست يافته است كه ايران نيز براي برقراري صلح و ثبات در منطقه صداقت دارد..

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