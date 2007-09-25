به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و اموراجتماعی اعلام کرد تا اول مهرماه سال جاری طرح تاسیس 908 هزار و446 بنگاه اقتصادی با پیش بینی دومیلیون و 590 هزار و 355 فرصت شغلی به بانکها معرفی شدند .

برای احداث این تعداد بنگاه 446 هزار و 906 میلیارد ریال تسهیلات پیش بینی شده است . شبکه بانکی تاکنون 707 هزار و 530 طرح را بررسی و 600 هزار و 343 طرح را تایید و 93 هزار و 84 طرح را رد کرده است .

با تاسیس طرح های تاییدشده ، یک میلیون و 458 هزار و 301فرصت شغلی ایجاد می شود . برای طرح مصوب تاکنون 209 هزار و 885 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است .

از مجموع طرح های معرفی شده به بانکها با 436 هزار و 253 طرح قرارداد منعقد شده است که 145هزار و 892 میلیارد ریال برای راه اندازی این طرحها تسهیلات پیش بینی شده است .

گزارش عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکی از آن است که با بهره برداری ازطرح هایی که با آنها قرارداد منعقد شده است یک میلیون و 60 هزار و746 فرصت شغلی ایجاد می شود.

از 908 هزار و464 طرح ، تعداد 253 هزار و 404 طرح دربخش کشاورزی ، تعداد 96 هزار و71 طرح در حوزه صنعت و معدن ، تعداد 159 هزار و 824 طرح در بخش خدمات ، تعداد 336هزار و 177 طرح در بخش خوداشتغالی و سه هزار و 11 طرح دربخش گردشگری و 59 هزارو977طرح در بخش سرمایه در گردش بوده است .