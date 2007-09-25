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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۴

علت بروز بیماری خستگی مزمن کشف شد

علت بروز بیماری خستگی مزمن کشف شد

دانشمندان آمریکایی کشف کردند که بیشتر بیماری های سندروم خستگی مزمن در اثر حمله یک آنتروویروس بروز می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تحقیقات پزشکی آنتروویروسی لومیتا در کالیفرنیا که نتایج بررسی های خود را در تازه ترین شماره مجله Journal of clinical pathology منتشر کرده اند در بررسی های خود نشان دادند که بیماری خستگی مفرط در اثر آلودگی بیمار با یک "آنتروویروس" بوجود می آید و امکان شناسایی این آنتروویروس با آزمایش بافت برداری میسر است.

در این خصوص جان کی چیا و اندرو چیا سرپرستان این تیم تحقیقاتی توضیح دادند:" آنتروویروس ها درحقیقت اسیدها و مقاوت کننده های صفرا هستند و سبب ورم های حاد معده می شوند."

بسیاری از بیماران مبتلا به خستگی مزمن از علائم پایدار و دردهای معده ای روده ای فوقانی و تحتانی رنج می برند.

درحقیقت این دانشمندان با بررسی آنتروویروس در بافت برداری 165 بیمار مبتلا به سندروم خستگی مزمن کشف کردند که در 82 درصد از موارد، نتیجه آزمایش بافت معده نسبت به این ویروس مثبت است. در حالی که تنها در 20 درصد از موارد، بیماران از ناراحتی های معده ای روده ای رنج نمی برند.

کد مطلب 558567

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