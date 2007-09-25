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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

سیستم رادیویی پنج مجموعه صنعتی شرکت نفت و گاز کارون دیجیتالی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس مخابرات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون گفت : سیستم رادیویی پنج مجموعه صنعتی این شرکت، در یکسال گذشته از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز به نقل از روابط عمومی این مجتمع، مهدی فایضی افزود: از هفت مجموعه صنعتی این شرکت، سیستم ارتباط تلفنی پنج مجموعه، به شکل رادیویی یا بی سیم است که با دیجیتالی شدن آنها، علاوه بر افزایش سرعت شماره گیری، کیفیت ارتباط تلفنی نیز افزایش قابل توجهی یافته است.

وی کاهش اختلال در تماس های تلفنی را از دیگر مزایای دیجیتالی شدن تجهیزات مخابراتی برشمرد. فایضی تصریح کرد: همچنین تجهیزات این مجموعه ها از 12 کانال به 30 کانال افزایش یافته و امکان برقراری 30 خط تلفن در هر مجموعه فراهم شده است.

فایضی خاطر نشان کرد: تجهیزات مخابراتی این شرکت همگام با پیشرفت های فناوری ارتباطات در حال گسترش و نوسازی می باشد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون مستقر در اهواز، با تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام بزرگترین تولید کننده نفت خام مناطق نفتخیز جنوب است.

کد مطلب 558568

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