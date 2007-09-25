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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۷

تذکر نمایندگان مجلس به وزیر بهداشت در مورد مدیریت فامیلی در یک دانشگاه

تذکر نمایندگان مجلس به وزیر بهداشت در مورد مدیریت فامیلی در یک دانشگاه

نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی امروز در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به وضعیت مدیریت فامیلی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار نگرانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدری، شعبانی ، حمیدی، حسینی نمایندگان مردم شهرهای سقز، سنندج و قروه در تذکر به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسیدگی به وضع مدیریت فامیلی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رفع یاس و نگرانی کارکنان شاغل در این دانشگاه را خواستار شدند.

همچنین این نمایندگان در تذکر دیگری به وزیر بهداشت، خواستار تسریع در اجرای طرح های بیمارستانی سقز و بانه با توجه به مصوبه هیئت دولت و تسریع در بازگرداندن خودروهای اهدایی به مراکز بهداشتی شرق آرمرده و بوالحسن از توابع بانه به این شهرها شدند.

فضلعلی نماینده مردم تویسرکان نیز در تذکر به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تأمین پزشکان متخصص به ویژه پزشک قلب برای بیمارستان تویسرکان شد.

موسوی نماینده مردم رامهرمز نیز در خصوص تأمین کادر پزشکی بیمارستان شهرستان رامشیر با توجه به تکمیل شدن آن به وزیر بهداشت تذکر داد.

کد مطلب 558569

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