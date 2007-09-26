60 شرکت پتروشیمی در اولویت واگذاری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ابتدای برنامه اول توسعه کشور تاکنون 12 شرکت وابسته پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است.

در طول برنامه اول توسعه ، شرکت های پتروشیمی اراک و سرمایه گذاری پتروشیمی ، در برنامه دوم شرکت‌های آبادان، فارابی ، پازارگاد، کربن، پولیکای کرج، طراحی و مهندسی و شرکت ساختمانی و نصب پتروشیمی ، در برنامه سوم توسعه شرکت های پتروشیمی اصفهان ، خارگ و امیرکبیر به بخش خصوصی واگذار شده است.

همچنین از ابتدای برنامه چهارم توسعه کشور ( 84 - 88 ) نیز پروژه های زاگرس ، اروند ، ایلام ، مروارید، غدیر، کاویان و باختر با مشارکت بخش خصوصی درحال اجرا می باشد.

اقدام لازم برای خصوصی سازی 9 شرکت پتروشیمی تا پایان امسال نیز درحال انجام است که شرکت پتروشیمی فن آوری به عنوان اولین شرکت نفتی مشمول واگذاری اصل 44 تا پایان مهر ماه سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.