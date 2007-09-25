این مستندساز درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "من حدود دو سال مشتری ثابت غذاهای فست فود بودم. اما بعد از مدتی دچار مشکلاتی جسمی شدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم فیلمی در این ارتباط و گسترش فرهنگ فست فود و تاثیر آن بر فرهنگ و روابط شهروندی ایرانیان بسازم."

وی در ادامه افزود: "طرحی بر همین اساس و چرایی فراگیر شدن فست فودها در جامعه به شهرداری ارائه کردم و پس از یک سال تحقیق 15 شهریورماه امسال کار را در تهران کلید زدیم و اول مهرماه نیز فیلمبرداری آن به پایان رسید. سعی کردم در این فیلم به بهانه فست فود به روحیه ایرانیان خصوصا در ارتباط با تهیه غذا بپردازم."

شیروانی درباره موضوع مستند "مکدونالد ما را می‌خورد" توضیح داد: "در این فیلم به تغییر حال و هوای ایرانیان و استفاده آنها در سال های اخیر از فست فود اشاره شده است. قصد ندارم در فیلم بگویم غذهایی مانند پیتزا یا فست فود خوب نیست و باید تنها از غذای سنتی استفاده کرد. بلکه سعی کردم به مخاطب بگویم اگر پیتزا می خورد و لذت می برد بداند چه غذایی خورده است."

وی در ارتابط با ساختار "مکدونالد ما را می خورد" و نحوه نمایش آن گفت: "در این فیلم من در کنار فضاها و آدم های سنتی، فضاها و افراد مدرن را نیز به تصویر کشیدم و مطمئن هستم اگر مخاطب با توجه به موضوع فیلم آن را ببیند قطعا شوکه خواهد شد. این فیلم مستند برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده خواهد شد."

از عوامل تولید مستند "مکدونالد ما را می‌خورد" می توان به مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، صدابردار: فرشید فرجی، گروه کارگردانی: علی اسداللهی، کامران حیدری، گروه تصویر: روزبه رایگا، میلاد اردوبادی، مدیر تولید: سعید هاشمی، جانشین تولید: امیر ابراهیمی، دستیار صدابردار: مرتضی عزتی، عکاس: علی اسداللهی، مجری طرح: رسانه رویابین، تهیه کننده: موسسه توسعه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و محمد شیروانی اشاره کرد.