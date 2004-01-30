به گزارش خبرنگار " مهر " دور چهارم رقابت هاي انتخابي تيم ملي جوانان صبح امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد و كشتي گيران راه يافته به اين مرحله به رقابت با يكديگر پرداختند.
نتايج رقابت هاي صبح امروز در وزن هاي مختلف به شرح زير رقم خورد:
55 كيلوگرم:
مجيد يوسفي از تهران 3 - رحمت الله حاجي زاده از مركزي 2
محسن پورصادقي از مازندران 6 - مصطفي آقاجاني از تهران 7
كميل ذبيحي از مازندران 4 - امير بهرامي از مازندران يك
احمد اميريان از مازندران استراحت.
60 كيلوگرم:
محسن جهانبخشيان از تهران يك - محمدرضا آشوري از تهران 8
عادل شاه پلنگ از مازندران 2 - محمد نادري از زنجان 6
صادق تيموري از خراسان 4 - صابر زرافشاني از كرمانشاه 3
66 كيلوگرم :
ميثم مصطفي جوكار از همدان 2 - سياوش گودرزي از اصفهان 5
مجتبي حسينيان از مازندران 3 - مهدي عليايي نژاد از گلستان 5
نصرالله فدايي از مركزي 3- ابوالفضل به كار از تهران 5
محمود رضايي از تهران 3 - رامين خيرالله زاده ازتهران يك .
دور پنجم وزن 66 كيلوگرم:
مهدي عليايي نژاد 2 - سياوش گودرزي از اصفهان صفر
رامين خيرالله زاده از تهران 5 - ميثم مصطفي جوكار از همدان 4
محمود رضايي يك - ابوالفضل به كار 3
74 كيلوگرم:
احسان لشگري از فزوين 3 - وحيد درامي مقدم از زنجان يك
رضا يزداني از مازندران به دليل حاضر نشدن افشين پور مجيدي برنده اعلام شد.
جمال ميرزايي از همدان يك - رسول توكلي از مازندران 4
84 كيلوگرم:
جعفر شمس ناتري از مازندران 2 - حسن منصوري از تهران 3
بيژن زميني فرد از كرمانشاه يك - حميد رسول زاده از تهران 4
محمد حسن افلاتي نسبت از خوزستان 2 - سجاد گيوي از لرستان 4
96 كيلوگرم:
مصطفي فيضي از گيلان 20 - داود احمدي از تهران 13
اباذر اسلامي از مازندران 7- عليرضا رادجو از كرمانشاه يك
محمد صادق زاده از مازندران 4 - سيد احمد رسولي از گلستان صفر
120 كيلوگرم:
يزدان حق شناس از همدان سهيل بختم از كرمانشاه را ضربه فني كرد.
عليرضا قرايي از تهران 9 - سعيد چشمه از تهران صفر
مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي جوانان
كشتي گيران راه يافته به مراحل پاياني مشخص شدند
كشتي گيران راه يافته به دور چهارم مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي جوانان صبح امروز به رقابت با يكديگر پرداختند.
به گزارش خبرنگار " مهر " دور چهارم رقابت هاي انتخابي تيم ملي جوانان صبح امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد و كشتي گيران راه يافته به اين مرحله به رقابت با يكديگر پرداختند.
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