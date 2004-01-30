كشتي گيران راه يافته به مراحل پاياني مشخص شدند

به گزارش خبرنگار " مهر " دور چهارم رقابت هاي انتخابي تيم ملي جوانان صبح امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد و كشتي گيران راه يافته به اين مرحله به رقابت با يكديگر پرداختند.

نتايج رقابت هاي صبح امروز در وزن هاي مختلف به شرح زير رقم خورد:

55 كيلوگرم:

مجيد يوسفي از تهران 3 - رحمت الله حاجي زاده از مركزي 2

محسن پورصادقي از مازندران 6 - مصطفي آقاجاني از تهران 7

كميل ذبيحي از مازندران 4 - امير بهرامي از مازندران يك

احمد اميريان از مازندران استراحت.

60 كيلوگرم:

محسن جهانبخشيان از تهران يك - محمدرضا آشوري از تهران 8

عادل شاه پلنگ از مازندران 2 - محمد نادري از زنجان 6

صادق تيموري از خراسان 4 - صابر زرافشاني از كرمانشاه 3

66 كيلوگرم :

ميثم مصطفي جوكار از همدان 2 - سياوش گودرزي از اصفهان 5

مجتبي حسينيان از مازندران 3 - مهدي عليايي نژاد از گلستان 5

نصرالله فدايي از مركزي 3- ابوالفضل به كار از تهران 5

محمود رضايي از تهران 3 - رامين خيرالله زاده ازتهران يك .

دور پنجم وزن 66 كيلوگرم:

مهدي عليايي نژاد 2 - سياوش گودرزي از اصفهان صفر

رامين خيرالله زاده از تهران 5 - ميثم مصطفي جوكار از همدان 4

محمود رضايي يك - ابوالفضل به كار 3

74 كيلوگرم:

احسان لشگري از فزوين 3 - وحيد درامي مقدم از زنجان يك

رضا يزداني از مازندران به دليل حاضر نشدن افشين پور مجيدي برنده اعلام شد.

جمال ميرزايي از همدان يك - رسول توكلي از مازندران 4

84 كيلوگرم:

جعفر شمس ناتري از مازندران 2 - حسن منصوري از تهران 3

بيژن زميني فرد از كرمانشاه يك - حميد رسول زاده از تهران 4

محمد حسن افلاتي نسبت از خوزستان 2 - سجاد گيوي از لرستان 4

96 كيلوگرم:

مصطفي فيضي از گيلان 20 - داود احمدي از تهران 13

اباذر اسلامي از مازندران 7- عليرضا رادجو از كرمانشاه يك

محمد صادق زاده از مازندران 4 - سيد احمد رسولي از گلستان صفر

120 كيلوگرم:

يزدان حق شناس از همدان سهيل بختم از كرمانشاه را ضربه فني كرد.

عليرضا قرايي از تهران 9 - سعيد چشمه از تهران صفر