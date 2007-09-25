اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داورانی که 7 دیدار از هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال را قضاوت می کنند، به شرح زیر است:

پنجشنبه 5/7/86

* پرسپولیس اهواز - شهید منصوری

داوران: عباس دهقانپور، عبدالرحیم باقری، محمد تقی علوی و فرشید حقیقت جو

* شهدا ذغال سنگ کمان - دانشگاه آزاد اسلانی

داوران: علیرضا عبدالغنی، جواد وحیدی فر، فیروز ممبینی، علیرضا یگانه

جمعه 6/7/86

* صدرا شیراز - سازمان بازرگانی

داوران : جواد فهیمی زاده، آرمان قنبرزاده، فرید مصدقی و محمدحسن محمدی

* تام ایرانخودرو - علم و ادب خراسان

داوران: عبدالکریم سیستانی، قهرمان نجفی، حسین حیاتی و محسن زواره ای

* راه ساری - استقلال تهران

داوران: علی پورافشاری، اصغر علی بیگی، عبدالحسین شاهی، عباس نعیمی نیا

* فلامینگو قزوین- فولاد ماهان

داوران: یحیی تالاری، حسین شاه مرادی، رضا بیان اسبق، حسن غربالی

شنبه 7/7/86

* ارم کیش قم - شن سا ساوه

داوران: علیرضا رجبی، وحید عرض پیما، حسنعلی رحیمی و سیدرضا رستمی

همچنین کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با توجه به سفر تیم ملی فوتسال دانشجویان کشورمان به کشور اتریش و حضور بازیکنان دانشگاه آزاد اسلامی در این تیم، دیدار تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و ارم کیش قم ساعت 20، روز هفدهم مهرماه در سالن دستگردی تهران برگزار می شود.