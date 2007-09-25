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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داورانی که 7 دیدار از هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال را قضاوت می کنند، به شرح زیر است:

پنجشنبه 5/7/86
* پرسپولیس اهواز - شهید منصوری
داوران: عباس دهقانپور، عبدالرحیم باقری، محمد تقی علوی و فرشید حقیقت جو
* شهدا ذغال سنگ کمان - دانشگاه آزاد اسلانی
داوران: علیرضا عبدالغنی، جواد وحیدی فر، فیروز ممبینی، علیرضا یگانه

جمعه 6/7/86
* صدرا شیراز - سازمان بازرگانی
داوران : جواد فهیمی زاده، آرمان قنبرزاده، فرید مصدقی و محمدحسن محمدی
* تام ایرانخودرو - علم و ادب خراسان
داوران: عبدالکریم سیستانی، قهرمان نجفی، حسین حیاتی و محسن زواره ای
* راه ساری - استقلال تهران
داوران: علی پورافشاری، اصغر علی بیگی، عبدالحسین شاهی، عباس نعیمی نیا
* فلامینگو قزوین- فولاد ماهان
داوران: یحیی تالاری، حسین شاه مرادی، رضا بیان اسبق، حسن غربالی

شنبه 7/7/86
* ارم کیش قم - شن سا ساوه
داوران: علیرضا رجبی، وحید عرض پیما، حسنعلی رحیمی و سیدرضا رستمی

همچنین کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با توجه به سفر تیم ملی فوتسال دانشجویان کشورمان به کشور اتریش و حضور بازیکنان دانشگاه آزاد اسلامی در این تیم، دیدار تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و ارم کیش قم ساعت 20، روز هفدهم مهرماه در سالن دستگردی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 558585

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