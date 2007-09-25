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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

زنده نگه داشتن دفاع مقدس اتحاد و انسجام ملت ایران را به دنبال دارد

زنده نگه داشتن دفاع مقدس اتحاد و انسجام ملت ایران را به دنبال دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه منطقه مرکزی و امام جمعه موقت اراک گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس انسجام و یکپارچگی ملت ایران در برابر توطئه های دشمن را به دنبال دارد.

حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: همه مدیون ایثارگری و شهدات طلبی شهدا بوده و باید برای پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیروزی رزمندگان در دوران دفاع مقدس زمینه ساز موفقیت جوانان اسلامی شد، تصریح کرد: اگر جوانان به درستی با ابعاد مختلف جنگ تحمیلی و رشادتها و ایثارگری های رزمندگان آشنا شوند برای پاسداری از آرمانهای والای شهیدان بیش از بیش مصمم خواهند شد.

حجت الاسلام الهامی نیا اضافه کرد: رزمندگان اسلام با تاسی به فرهنگ عاشورا در دوران دفاع مقدس زمینه ناکامی دشمن را فراهم کردند که نتیجه آن را پس از سالها در حزب الله لبنان شاهدیم .

کد مطلب 558587

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