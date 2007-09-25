زنده نگه داشتن دفاع مقدس اتحاد و انسجام ملت ایران را به دنبال دارد

حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: همه مدیون ایثارگری و شهدات طلبی شهدا بوده و باید برای پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیروزی رزمندگان در دوران دفاع مقدس زمینه ساز موفقیت جوانان اسلامی شد، تصریح کرد: اگر جوانان به درستی با ابعاد مختلف جنگ تحمیلی و رشادتها و ایثارگری های رزمندگان آشنا شوند برای پاسداری از آرمانهای والای شهیدان بیش از بیش مصمم خواهند شد.

حجت الاسلام الهامی نیا اضافه کرد: رزمندگان اسلام با تاسی به فرهنگ عاشورا در دوران دفاع مقدس زمینه ناکامی دشمن را فراهم کردند که نتیجه آن را پس از سالها در حزب الله لبنان شاهدیم .