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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۰

جهاد دانشگاهی :

دانشگاه با جهت گیری صحیح اهداف جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشد

دانشگاه با جهت گیری صحیح اهداف جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشد

جهاد دانشگاهی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی بر نقش عظیم دانشگاه ها در حرکت جوامع به سمت خودکفایی واستقلال جامعه تأکید کرد و یادآور شده است: اکنون به یمن جمهوری اسلامی تلاش می شود تا دانشگاه ها با جهت گیری صحیح اهداف جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشند .

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد دانشگاهی در این پیام تصریح کرده است: دانشگاه ها نقش عظیمی در حرکت جوامع به سمت خودکفایی واستقلال جامعه دارند و انحراف آنها می تواند هر جامعه ای را به مرزهای نیستی و وابستگی بکشاند لذا دانشجویان  و دانشگاهیان به عنوان عناصر اصلی دانشگاه همواره از اهمیتی خاص برخوردار بوده و مورد توجه قرار داشته اند .

جامعه دانشگاهی در پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که با رهبری حضرت امام خمینی (ره ) به ثمر نشست نقش ارزنده ای داشت و امام راحل همواره بر اهمیت نقش دانشگاهیان تاکید داشت و خطر دانشگاه وابسته را گوشزد می کردند تا تحولی اساسی در دانشگاه ها به وجود آید و با تربیت افراد متخصص و مسلمان کشور از وابستگی نجات یابد .

دانشگاه امروز مدیون خون هزاران شهیدی است که از آرمان های مقدس نظام اسلامی طی سال ها دفاع کردند و وظیفه تمامی دانشجویان است که از این موهبت الهی به خوبی محافظت کنند.

تلاش دانشجویان و دانشگاهیان ما باید در جهت حفظ دانشگاه ها در قالب ارزش های اسلامی باشد تا جامعه اسلامی در برابر همه تندبادها و یورش ها و به خصوص یورش های فرهنگی درامان بماند .

جامعه دانشگاهی ما در سال های گذشته دستاوردهای علمی و فرهنگی فراوانی را به ایران اسلامی تقدیم کرده و هر روز شاهد جلوه های مختلفی از موفقیت های دانشمندان ایرانی درعرصه های مختلف هستیم ، باید از این دستاوردها حفاظت کرد و با تحقق رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت پیشبرد نهضت نرم افزاری ، فضای علمی کشور را متحول کرد.

کد مطلب 558590

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