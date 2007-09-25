دانشگاه با جهت گیری صحیح اهداف جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد دانشگاهی در این پیام تصریح کرده است: دانشگاه ها نقش عظیمی در حرکت جوامع به سمت خودکفایی واستقلال جامعه دارند و انحراف آنها می تواند هر جامعه ای را به مرزهای نیستی و وابستگی بکشاند لذا دانشجویان و دانشگاهیان به عنوان عناصر اصلی دانشگاه همواره از اهمیتی خاص برخوردار بوده و مورد توجه قرار داشته اند .

جامعه دانشگاهی در پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که با رهبری حضرت امام خمینی (ره ) به ثمر نشست نقش ارزنده ای داشت و امام راحل همواره بر اهمیت نقش دانشگاهیان تاکید داشت و خطر دانشگاه وابسته را گوشزد می کردند تا تحولی اساسی در دانشگاه ها به وجود آید و با تربیت افراد متخصص و مسلمان کشور از وابستگی نجات یابد .

دانشگاه امروز مدیون خون هزاران شهیدی است که از آرمان های مقدس نظام اسلامی طی سال ها دفاع کردند و وظیفه تمامی دانشجویان است که از این موهبت الهی به خوبی محافظت کنند.

تلاش دانشجویان و دانشگاهیان ما باید در جهت حفظ دانشگاه ها در قالب ارزش های اسلامی باشد تا جامعه اسلامی در برابر همه تندبادها و یورش ها و به خصوص یورش های فرهنگی درامان بماند .

جامعه دانشگاهی ما در سال های گذشته دستاوردهای علمی و فرهنگی فراوانی را به ایران اسلامی تقدیم کرده و هر روز شاهد جلوه های مختلفی از موفقیت های دانشمندان ایرانی درعرصه های مختلف هستیم ، باید از این دستاوردها حفاظت کرد و با تحقق رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت پیشبرد نهضت نرم افزاری ، فضای علمی کشور را متحول کرد.