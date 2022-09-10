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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

رئیس مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد:

موکب درمانی یزدی‌ها در کربلا برپا شد

موکب درمانی یزدی‌ها در کربلا برپا شد

یزد- رئیس مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد از برپایی موکب درمانی یزدی‌ها در کربلای معلی با عنوان موکب علی ابن موسی الرضا(ع) خبر داد.

محمدرضا وفایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکب درمانی علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی یزد برای خدمت رسانی به زائران حسینی در عمود ۱۴۰۵ در کربلا معلی برپا شد.

وی بیان کرد: این موکب با همکاری بسیج جامعه پزشکی استان بر پا شده و خدمات درمانی و رفاهی خود را از ۱۹ شهریور ماه آغاز کرده و تا ۲۸ شهریور ماه ادامه دارد.

وفایی نسبت عنوان کرد: در موکب علی بن موسی الرضا (ع) خدمات ویزیت تخصصی و عمومی، داروخانه، تزریقات و پانسمان، امانتداری، اسکان، خیاطی، شارژ موبایل، پذیرایی و اصلاح سر و صورت و برپایی مراسم فرهنگی و مذهبی به زائران حسینی ارائه می‌شود.

رئیس مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد تصریح کرد: در این موکب ۴۰ نفر از متخصصان اطفال، عفونی، زنان و زایمان، پزشک عمومی، فیزیوتراپ و پرستار حضور دارند.

کد مطلب 5585947

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