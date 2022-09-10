محمدرضا وفایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکب درمانی علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی یزد برای خدمت رسانی به زائران حسینی در عمود ۱۴۰۵ در کربلا معلی برپا شد.

وی بیان کرد: این موکب با همکاری بسیج جامعه پزشکی استان بر پا شده و خدمات درمانی و رفاهی خود را از ۱۹ شهریور ماه آغاز کرده و تا ۲۸ شهریور ماه ادامه دارد.

وفایی نسبت عنوان کرد: در موکب علی بن موسی الرضا (ع) خدمات ویزیت تخصصی و عمومی، داروخانه، تزریقات و پانسمان، امانتداری، اسکان، خیاطی، شارژ موبایل، پذیرایی و اصلاح سر و صورت و برپایی مراسم فرهنگی و مذهبی به زائران حسینی ارائه می‌شود.

رئیس مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد تصریح کرد: در این موکب ۴۰ نفر از متخصصان اطفال، عفونی، زنان و زایمان، پزشک عمومی، فیزیوتراپ و پرستار حضور دارند.