قرارداد کوشکی با استقلال به ثبت نرسیده است / مجوز بازی مجیدی در لیگ برتر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو هفته پیش مسئولان باشگاه پاس همدان موافقت خود را برای صدور رضایتنامه بیژن کوشکی جهت حضور در تیم فوتبال استقلال ابراز داشتند و این بازیکن از همان تاریخ تمرینات خود را با آبی پوشان آغاز کرد.

با این وجود هنوز مسئولان باشگاه استقلال اقدام به ثبت قرارداد کوشکی در هیئت فوتبال استان تهران و تسلیم مدارک وی به سازمان لیگ برتر نکرده اند.

به گفته آلبرت گریگوریان دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر سه هفته پس از تحویل مدارک کوشکی به سازمان لیگ برتر این بازیکن می تواند برای استقلال بازی کند. با این شرایط به احتمال زیاد مدافع جدید استقلال پس از دربی تهرانی می تواند برای تیمش بازی کند.

گریگوریان همچنین درخصوص وضعیت فرهاد مجیدی نیز گفت: مجوز بازی این بازیکن از سوی سازمان لیگ برتر صادر شده است و او می تواند از هفته جاری تیم استقلال را در بازی مقابل صباباتری همراهی کند.