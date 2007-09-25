مسجد تاریخی آقا بابا خان شیراز مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی استان مرمت این بنا نیز در دست اقدام قرار گرفت که در پی آن، کف فرش رواقها و استحکام بخشی دیوار خارجی ضلع جنوبی بنا توسط بخش فنی - مهندسی سازمان میراث فرهنگی فارس مرمت شد.

همچنین محراب جنوبی شبستان مسجد یاد شده و ازاره و پائین جرزها نیز با استفاده از سنگ های گندمک ساده در حال تعمیر و مرمت قرار دارد.

مسجد آقا باباخان بر اساس اطلاعات متون قدیمی در دوران زندیه احداث شده و از سال 79نیز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و اکنون تحت حفاظت میراث فرهنگی فارس قرار دارد.