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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۱

مسجد تاریخی آقا بابا خان شیراز مرمت شد

شیراز - خبرگزاری مهر: بخشی از بنای تاریخی مسجد آقا باباخان شیراز توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس مرمت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی استان مرمت این بنا نیز در دست اقدام قرار گرفت که در پی آن، کف فرش رواقها و استحکام بخشی دیوار خارجی ضلع جنوبی بنا توسط بخش فنی - مهندسی سازمان میراث فرهنگی فارس مرمت شد.

همچنین محراب جنوبی شبستان مسجد یاد شده و ازاره و پائین جرزها نیز با استفاده از سنگ های گندمک ساده در حال تعمیر و مرمت قرار دارد.

مسجد آقا باباخان بر اساس اطلاعات متون قدیمی در دوران زندیه احداث شده و از سال 79نیز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و اکنون تحت حفاظت میراث فرهنگی فارس قرار دارد.

 

 

کد مطلب 558600

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