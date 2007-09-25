شکست تیم والیبال نشسته ایلام در مقابل تیم والیبال عراق

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته عراق که برای چند بازی تدارکاتی به استان ایلام سفر کرده بود روز گذشته در اولین دیدار دوستانه خود توانست با نتیجه سه بر صفر تیم والیبال نشسته ایلام را شکست دهد .

تیم ملی والیبال عراق به منظور برگزاری این دیدار دوستانه به استان ایلام سفر کرده است .

این دیداردوستانه به منظور آمادگی تیم والیبال نشسته استان ایلام برای شرکت در مسابقات آسیایی 2007برگزار شد

تیم والیبال نشسته ایلام از جمله تیمهای صاحب عنوان در کشور است که در سالهای اخیر خوش درخشیده است .