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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

شکست تیم والیبال نشسته ایلام در مقابل تیم والیبال عراق

ایلام - خبر گزاری مهر: تیم والیبال نشسته ایلام در مصاف با تیم ملی والیبال نشسته عراق در سالن "نیرو و نشاط" ایلام با نتیجه سه بر صفر مغلوب این تیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته عراق که برای چند بازی تدارکاتی به استان ایلام  سفر کرده بود روز گذشته در اولین دیدار دوستانه خود توانست با نتیجه سه بر صفر تیم والیبال نشسته ایلام را شکست دهد.

تیم ملی والیبال عراق به منظور برگزاری این دیدار دوستانه به استان ایلام سفر کرده است.

این دیداردوستانه به منظور آمادگی تیم والیبال نشسته استان ایلام  برای شرکت در مسابقات آسیایی 2007برگزار شد

تیم والیبال نشسته ایلام از جمله تیمهای صاحب عنوان در کشور است که در سالهای اخیر خوش درخشیده است.

مسابقات اسیایی والیبال سال 2007در ابان ماه سال جاری با حضور تیم های اسیایی در قاهره پایتخت مصر برگزار می شود.

کد مطلب 558604

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