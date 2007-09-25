به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 26 فصل پنجم مقرر کردند؛ سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقا و کارآیی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقا سطح آن، ارتقا فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط نماید.

چنانچه خریدار بر اساس توافق شرایط را بپذیرد به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیئت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام با آزادسازی ضمانت های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 خواهد رسید.

نمایندگان در ماده 27 این فصل نیز به وزیر اقتصاد اجازه دادند تا بتواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

همچنین بر اساس ماده 28 که به تصویب نمایندگان رسید اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به ماموریت های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

طبق تبصره 1 این ماده سازمان خصوصی سازی مجاز است تا سقف پست های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.

طبق تبصره 2 دستگاه های اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مامور یا منتقل نمایند.

همچنین تبصره 3 این ماده سازمان خصوصی سازی را مجازمی کند از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیر دولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

در تبصره 4 این ماده نیز آمده است دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید.

اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.