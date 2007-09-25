سومین طرح آمایش اتباع عراقی در استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی این استان ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این طرح بر اساس مصوبه اخیر امور اتباع وزارت کشور و به مدت دو ماه اجرا میشود.
رضا سلطانی افزود: اتباع عراقی مقیم استان باید در زمان تعیین شده با در دست داشتن مدارک هویتی خود به دفتر اتباع خارجه مراجعه و حضورشان را در منطقه موجه کنند.
وی عنوان کرد: در صورت تمدید نشدن مدارک هویتی،ارائه هرگونه خدمات به این افراد ممنوع و برابر قانون با آنان برخورد میشود.
سلطانی اظهار داشت: براساس آمار طرح آمایش،درحال حاضر حدود دو هزار تبعه عراق در استان مرکزی سکونت دارند.
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