نیازمند استفاده از آثار دانشمندان معاصر ایرانی در وین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محمد کیارشی سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با دکتر اصلان رئیس دانشکده تربیت اسلامی دانشگاه وین در خصوص مسائل اسلامی و دانشگاهی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دانشکده تربیت اسلامی دانشگاه وین در این دیدار گفت : فعالیتهای مشترکی که در رابطه با مسائل اسلامی و انقلاب در دهه هشتاد میلادی با یکدیگر و دیگر دوستان داشتیم، به صورت خاطرات خوش و به یاد ماندنی از شما و انقلاب اسلامی ایران در وجودم نقش بسته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر دانشکده تربیت اسلامی دانشگاه وین از سال گذشته تاسیس شده‌ است و در مقطع فوق لیسانس قادر است همه ساله پذیرای 25 دانشجو باشد که غالب فارغ التحصیلان در مدارس اتریش و آلمان به عنوان معلم دینی دانش‌آموزان مسلمان مشغول به کار می‌شوند.

محمد کیارشی سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش در خصوص همکاری نزدیک دانشکده تربیت اسلامی دانشگاه وین با دانشگاههای ایران و تبادل استاد و دانشجو با این دانشکده نوبنیاد گفت: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آماده است با دانشگاه های معتبر کشور از جمله دانشگاه امام صادق (ع) ارتباط و تعامل لازم رادر زمینه های تریت اسلامی و دینی برقرار کند.

دکتر اصلان ضمن استقبال ازاین پیشنهاد اظهارداشت: خیلی خوشحال خواهیم شد اگر دانشجویان و یا اساتیدی از ج.ا.ا. داشته باشیم . در حال حاضر ما نیازمند به کتب آموزشی در موضوعات تربیتی، پرورشی و مذهبی بصورت مدرن هستیم که متناسب با نیازهای عصر جدید باشد.

وی در ادامه افزود : بحد کافی کتب استاد مطهری و دکتر شریعتی رابه زبان آلمانی و ترکی داریم حال وقت آن رسیده که از علما و دانشمندان معاصر ایران کتب و تالیفات جدیدی به دست ما برسد بخصوص اینکه در اینجا در زمینه‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی نیاز مبرم به کتابهای راهنما و مرجع داریم . به علاوه اگر بتوانیم با سیستم های آموزشی جمهوری اسلامی ایران آشنا شویم که بشدت مورد نیاز ما است، حتی حاضریم سیستم آموزشی جمهوری اسلامی ایران را بعنوان یکی از موضوعات پژوهشی در دستور کار خود قرار دهیم که با تعامل با نهادهای مربوطه در ایران، دانشجویان ما آن را بعنوان تز و پایان نامه تحصیلی مورد پژوهش قرار دهند.

وی در ادامه تاکید کرد :همچنین به یک استاد مهمان در رشته اسلام شناسی نیازمندیم که می تواند حتی یک روحانی باشد البته شرط تسلط به زبان آلمانی و یا انگلیسی وجود دارد و بودجه لازم را نیز در این خصوص در اختیار داریم. همچنین می توانیم دانشجو از ایران بپذیریم و اگر لازم باشد به آنها هزینه تحصیلی هم بپردازیم.

وی در پایان تصریح کرد :علاقه شدیدی برای سفر به ایران بمنظور آشنائی هرچه بیشتر با سیستم های آموزش عالی، مذاکره با مقامات مربوطه دانشگاهی بمنظور ایجاد زمینه برای تعامل با دانشگاه وین در خصوص موضوعات اسلامی داریم.