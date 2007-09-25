نوید مظفری داور دیدار استقلال اهواز با برق شیراز / کمک داوران دیدار استقلال با صباباتری تغییر کرد

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال با تصحیح خبر روزیکشنبه خود درخصوص اعلام اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر، اعلام کرد که نوید مظفری قضاوت دیدار استقلال اهواز و برق شیراز را برعهده خواهد داشت که در آن خبر به اشتباه داور آن دیدار سعید مظفری عنوان شده بود.

همچنین این کمیته تغییرات ایجاد شده دربین کمک داوران هفته هفتم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

* پیکان تهران - صنعت نفت آبادان؛ کمک داور دوم: حسین خانبان

* استقلال تهران - صباباتری تهران؛ کمک داور اول: رضا سخندان، کمک داور دوم: حیدر شکور