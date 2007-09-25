بیشترین اکران جشنواره ایتالیا به "خدا نزدیک است" رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این محصول حوزه هنری در بخش بهترین فیلم و سه بخش وحدت، دین و مدرسه و غمخواری و شفقت جشنواره مذهب امروز رقابت خواهد کرد و تنها فیلم این دوره از جشنواره است که در شش شهر میلان، ترنتو، بولزانو، آرکو، تیونه و رم اکران می‌شود.

جشنواره مذهب امروز علاوه بر بخش‌ مسابقه سینمایی اقدام به برپایی یک کارگاه بین‌المللی با عنوان "کارگاهی برای همنشینی" با حضور متخصصین عرصه سینما و خبرگان ادیان گوناگون کرده است. این کارگاه در دو بخش مجزا برای مدیران جشنواره‌ها و تهیه‌کنندگان و کارگردانان در شهر رم برگزار می‌شود که علی وزیریان در فهرست دعوت‌شدگان بخش کارگردانان این کارگاه است.

جشنواره فیلم مذهب امروز ایتالیا با حضور 47 فیلم در بخش مسابقه از 29 سپتامبر (هفتم مهرماه) در کشور ایتالیا آغاز به کار می‌کند. علاقمندان برای آگاهی از کیفیت و محتوای این جشنواره می‌توانند به نشانی اینترنتی www.religionfilm.com مراجعه کنند. "خدا نزدیک است" از عید سعید فطر در تهران و سینماهای کشور اکران خواهد شد.