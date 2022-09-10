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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۲۰

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس:

برقراری مجدد حق مناطق جنگی ضروری است

برقراری مجدد حق مناطق جنگی ضروری است

شوش- نماینده شوش در مجلس از حذف حق مناطق جنگی از احکام کارکنان استان‌های جنگی انتقاد کرد و گفت: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول و این حق باید به کارکنان مناطق جنگی داده شود.

محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید نسبت به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف حق مناطق جنگی کارمندان اظهار کرد: نشست‌های متعددی و پیگیری‌های فراوانی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص بهره‌مندی از حق مناطق جنگی صورت گرفته و قرار بر این شده که این مطالبه استان‌ها و شهرستان‌های مناطق جنگی محقق شود.

وی گفت: اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استناد رأی یک مرجع قضائی، دریافت این حقوق را غیرقانونی دانسته و خواستار حذف حق مناطق جنگی از احکام کارمندان استان‌ها و شهرستان‌های مناطق جنگی شده است.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: حذف حق مناطق جنگی از احکام کارمندان باعث نارضایتی شدید شده و آنها خواستار پیگیری این موضوع شدند.

کعب عمیر تصریح کرد: حذف حق مناطق جنگی از احکام کارمندان به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفته نیست و برقراری مجدد این موضوع، کمترین کار در حق کارمندان است.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس بیان کرد: این موضوع به صورت ویژه در مجلس پیگیری خواهد شد و از دولت نیز انتظار می‌رود که این موضوع را به صورت اولویت‌دار در دستور کار خودش قرار بدهد و در برقراری مجدد حق مناطق جنگی احکام کارمندان همکاری لازم را داشته باشد.

وی گفت: همچنین از سران قوای سه گانه انتظار می‌رود که نگاه ویژه‌ای به استان‌ها و شهرهای که درگیر جنگ بودند، داشته باشند چون که آنها همچنان از عقب ماندگی‌های فراوان رنج می‌برند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مردم خوزستان علاوه بر عقب ماندگی‌های و محروم بودن از امکانات اولیه زندگی این روزها درگیر مشکلاتی هم‌چون خشکسالی، گرمای بی‌سابقه، نرخ بالای بیکاری، تنش آبی و پدیده ریزگردها هستند. آنها از سران قوا انتظار دارند که سرزمینی را که هشت‌سال از این مرز و بوم دفاع کرده است، مورد توجه خودشان قرار دهند.

کد مطلب 5586283

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    نظرات

    • دهقان IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 4
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      حق مپاطق جنگی نهایت تا پنج سال بعد جنگ هست په سی سه سال بعد جنگ اگر جنگ بوده همه رفتن اگر چنین چیزی برقرار بوده چرا به بقیه که در جبهه حضور داشتن پرداخت نمیشه جاناز جنگ داریم که ترکش تو سرش هست هنوز براش تصمیم نگرفتن تو پاس کاری اداری با وضعیت وخیم حالش که حالت تشنج و روانی هست به حال خودش مونده
    • علی IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
      0 0
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      این قانون برای جبران عقب افتادگی های زمان جنگ ایجاد شده. و معنی آن این است که این مناطق به دلیل جنگ از روند توسعه عقب مانده اند. و اکنون شاغلین این مناطق درمحل محروم درحال خدمت هستن.ربطی به استخدام در زمان جنگ ندارد و به جهت تشویق کارمندان به کار در این مناطق است. اگر قانون اشتباه است باید قانون حذف
    • علی IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
      0 0
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      عدم سرمایه گذاری در این مناطق بعد از زمان جنگ نیز (به دلیل ترس از جنگ مجدد و نابودی سرمایه گذاری در این مناطق)در محروم ماندن این مناطق موثر بوده است. بنابراین این پرداختها برای تشویق کارکنان به خدمت در این مناطق محروم مانده است و ربطی به زمان جنگ ندارد. اینقانون برای تقدیر نیست برای تشویق است.
    • بیژن عالی وند IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
      0 0
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      عرض سلام وارادت حضور برادر فرهیخته ودلسوز خوزستانی جناب اقای کعب عمیر ارجمند ،برادر جان مابازنشستگان غیر همکار تامین اجتماعی که هیچ مزایایی بهره مند نمیباشیم لااقل بپاس حضور در سنگر تولید ومحافظت وپایداری پشت جبهه های حق علیه باطل در تمام زمان ۸ سال جنگ تحمیلی این مزایای منطقه جنگی وبدی اب وهوا رابم

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