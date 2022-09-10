برقراری مجدد حق مناطق جنگی ضروری است

محمد کعب عمیر در گفتوگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید نسبت به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف حق مناطق جنگی کارمندان اظهار کرد: نشستهای متعددی و پیگیریهای فراوانی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص بهرهمندی از حق مناطق جنگی صورت گرفته و قرار بر این شده که این مطالبه استانها و شهرستانهای مناطق جنگی محقق شود.
وی گفت: اما سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به استناد رأی یک مرجع قضائی، دریافت این حقوق را غیرقانونی دانسته و خواستار حذف حق مناطق جنگی از احکام کارمندان استانها و شهرستانهای مناطق جنگی شده است.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: حذف حق مناطق جنگی از احکام کارمندان باعث نارضایتی شدید شده و آنها خواستار پیگیری این موضوع شدند.
کعب عمیر تصریح کرد: حذف حق مناطق جنگی از احکام کارمندان به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفته نیست و برقراری مجدد این موضوع، کمترین کار در حق کارمندان است.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس بیان کرد: این موضوع به صورت ویژه در مجلس پیگیری خواهد شد و از دولت نیز انتظار میرود که این موضوع را به صورت اولویتدار در دستور کار خودش قرار بدهد و در برقراری مجدد حق مناطق جنگی احکام کارمندان همکاری لازم را داشته باشد.
وی گفت: همچنین از سران قوای سه گانه انتظار میرود که نگاه ویژهای به استانها و شهرهای که درگیر جنگ بودند، داشته باشند چون که آنها همچنان از عقب ماندگیهای فراوان رنج میبرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مردم خوزستان علاوه بر عقب ماندگیهای و محروم بودن از امکانات اولیه زندگی این روزها درگیر مشکلاتی همچون خشکسالی، گرمای بیسابقه، نرخ بالای بیکاری، تنش آبی و پدیده ریزگردها هستند. آنها از سران قوا انتظار دارند که سرزمینی را که هشتسال از این مرز و بوم دفاع کرده است، مورد توجه خودشان قرار دهند.
نظر شما