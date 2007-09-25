احمدی نژاد با سخنرانی در دانشگاه کلمبیا به هر چه می خواست رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان بولتون" در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با این ادعا که سخنرانی احمدی ‌نژاد در دانشگاه کلمبیا "واقعه ای غمناک" برای آمریکا بود، گفت : احمدی‌ نژاد هر آنچه از این حضور می‌ خواست به دست آورد .

وی برگزاری این نشست را یک اشتباه از سوی مسئولین دانشگاه خواند و تاکید کرد: آمریکا هیچ الزامی به اجازه دادن به حضور احمدی‌ نژاد در دانشگاه کلمبیا نداشت، چرا که حضور وی در این دانشگاه نشان می دهد که احمدی نژاد به تمامی خواسته ‌های خود رسیده است.

بولتون تاکید کرد: احمدی نژاد در جمعی سخنرانی کرده که هیچ آمریکایی این موقعیت را در ایران نداشته است و به نظر من این واقعا پیشامدی غمناک بود. من فکر می کنم که امریکا هیچ الزامی به اجازه دادن به احمدی نژاد برای انجام سخنرانی در دانشگاه کلمبیا نداشت و توافقنامه سازمان ملل و قانون همکاری سازمان ملل نیز چنین موضوعی را بیان نمی کند.

مجری برنامه در ادامه از بولتون پرسید که برای جلوگیری از این مسئله چه کاری باید انجام می گرفت؟ که نماینده سابق امریکا در سازمان ملل گفت : به نظر من امریکا می بایست اعلام می کرد که بر اساس توافقنامه سازمان ملل احمدی نژاد می تواند بیاید، ولی مانند محدودیت هایی که برای دیپلمات های ایران و کوبا و در زمان جنگ داشتیم نباید اجازه وقوع چنین رویدادی را می دادیم.