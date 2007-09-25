پاسخ به سوالات یک دانشگاهی نباید توهین و تهمت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور عصر دوشنبه در دانشگاه کلمبیا در واکنش به سخنان رئیس این دانشگاه اظهار داشت : از دو سال پیش سوالاتی را بعنوان دانشگاهی درباره یک واقعه تاریخی مطرح کردم. ولی به جای آنکه به سوالات مطرح شده، پاسخ داده شود، یک سری توهین و تهمت علیه من مطرح شد. متاسفانه این کار از طرف کسانی صورت می‌گیرد که خود را معتقد به آزادی بیان و اطلاعات می دانند.



رئیس جمهور فلسطین را یک زخم کهنه60 ساله دانست و اظهار داشت :60 سال است که مردم این کشور آواره شده‌اند، 60 سال است که مردم را کشته‌اند و 60 ‪ سال است که روزانه درگیری و ترور وجود دارد.



دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: 60 سال است که زنان و کودکان بی‌گناه فلسطینی را با بالگرد و هواپیما می‌کشند و خانه‌های آنان را بر سرشان خراب می‌کنند و 60 ‪ سال است که شعار توسعه طلبی از نیل تا فرات توسط گروه‌های مشخصی در آن قسمت از جهان داده می‌شود تا فرات توسط گروه‌های مشخصی در آن قسمت از جهان داده می‌شود.



رئیس جمهور خطاب به دانشجویان و دانشگاهیان حاضر در جلسه گفت: به عنوان یک دانشگاهی و از منظر آکادمیک دو سوال از شما دارم و شما قاضی باشید و بگویید که آیا پاسخ به این سوالات باید توهین، تهمت و صحبت‌های منفی باشد یا این که باید با این دو سوال برخوردی منطقی داشت و به آنها پاسخ داد.



دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: مانند شما و هر دانشگاهی دیگر من تا جواب این سوال را پیدا نکنم، آرام نخواهم نشست. بنابراین منتظر پاسخ‌های منطقی به جای توهین هستم.



رئیس جمهور افزود: سوال اول این است اگر هولوکاست واقعیت عصر ما است و اتفاق افتاده چرا اجازه نمی دهند در این زمینه تحقیق علمی انجام ‌شود تا به این مساله از یک منظر دیگر هم نگاه شود؟



وی اظهارداشت: دوست ما (رئیس دانشگاه کلمبیا) به سال1930 اشاره کرد و مبدا این واقعه را در این سال ذکر کرد اما به نظر من هولوکاست در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از1940 ‪ رخ داد، پس باید این وقایع را دقیقا بررسی کنیم.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه بسیاری از محققین می‌خواهند درباره این مساله تحقیق مستقلی انجام دهند خاطر نشان کرد : چرا این اجازه به اندیشمندان داده نمی شود و آنها را در زندان می‌اندازند؟ در حال حاضر یک سری از استادان اروپایی برای اینکه درباره هولوکاست از یک نظرگاه دیگر مطلب نوشته و برخی از نکات آن را زیر سوال برده‌اند، به زندان افتاده‌اند.



رئیس جمهور تاکید کرد: چرا نباید اندیشمندان اجازه هرگونه تحقیق در این مورد را داشته باشند؟ به من گفته‌اند که به‌اندازه کافی در این باره تحقیق شده است. سوال این است که چرا وقتی در خصوص مباحثی همچون آزادی، دمکراسی و مفاهیمی مانند خدا، مذهب و حتی فیزیک یا شیمی که به اندازه کافی مورد تحقیق قرار گرفته است، باز هم به تحقیق ادامه می‌دهیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما از تحقیق درباره یک واقعه تاریخی که ریشه بسیاری از فجایع سنگین در این منطقه و این عصر شده ممانعت به عمل می آید.



رئیس جمهور سوال دوم را اینگونه مطرح کرد: اگر این یک واقعه تاریخی و واقعا رخ داده، چرا مردم فلسطین باید بهای آن را بپردازند. این مساله در اروپا رخ داد و مردم فلسطین هیچ نقشی در آن نداشتند. پس چرا مردم فلسطین باید بهای واقعه‌ای را بدهند که هیچ نقشی در آن نداشتند؟



دکتر احمدی نژاد یادآور شد: مردم فلسطین هیچ جرمی مرتکب نشده¬اند. آنها هیچ نقشی در جنگ جهانی دوم نداشتند، آنها با مردم یهودی و مسیحی در صلح زندگی می‌کردند و مشکلی هم نداشتند. امروزه یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان در کنار هم زندگی می‌کنند و مشکلی با هم ندارند.



ولی چرا پنج میلیون مردم بی‌گناه فلسطین باید60 سال آواره و پناهنده شوند؟ آیا این یک جنایت نیست؟ آیا سوال کردن درباره این جنایات خود جنایت، است؟ چرا یک دانشگاهی مانند من به خاطر این سوال‌ها باید هدف توهین قرار بگیرد؟آیا این معنای آزادی و آزادی اندیشه است؟



رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا درباره مساله هسته‌ای گفت: ما کشوری هستیم که بیش از 33 سال است عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و اساسنامه این آژانس به اعضا صریحا اجازه می‌دهد که فن‌آوری صلح‌آمیز سوخت هسته‌ای را داشته باشند. این مساله در اساسنامه صریحا و بدون قید و شرط ذکر شده است و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان آن را نقض کند.



وی افزود: البته آژانس مسئول بازرسی است. ما هم یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین مقدار همکاری را با آژانس داشته ایم و تاسیسات کشورمان و ساعت‌ها، هفته‌ها و روزهای بسیار مورد بازرسی قرار گرفته است گزارش‌ها آژانس نیز نشان داده که فعالیت‌های ایران صلح‌آمیز است و هیچ انحرافی مشاهده نشده و همکاری ایران مثبت بوده است.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه دو یا سه قدرت خودخواه می‌خواهند حق ملت ایران را بگیرند خاطر نشان کرد: آنها می خواهند، این تخصص را بصورت انحصاری در اختیار خود داشته باشند.