همکاری شرکت های توسعه استانی در صادرات و عرضه محصولات صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاتفی فارمد معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: با امضای تفاهم نامه مذکور با مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران قرار است ارتباط نزدیکی میان شرکت های توسعه استانی و معاونت های صنایع دستی برقرار شود و هدف از امضای این تفاهم نامه، ایجاد زمینه های حمایتی مناسب از صنایع دستی استانی از سوی شرکت توسعه گردشگری استانهاست.

وی تصریح کرد: تفاهم نامه اولیه انجام شده و هم اکنون در حال بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی این تفاهم نامه هستیم که به نظر می رسد طی یک ماه آینده تدوین شود.

وی افزود: در استانها ، نیازمند فضا و مکان های مختلفی برای تولید و عرضه محصولات صنایع دستی هستیم بنابراین باید شرایط مناسبی برای تولید صنایع دستی و عرضه آن در کشورهای دیگر فراهم آوریم.

همچنین مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران نیز با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با معاون صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: شرکت های توسعه استانی در حوزه صنایع دستی با برنامه ریزی های مناسب ، باید اقدامات تاثیرگذاری انجام دهند.

مهدی جهانگیری تصریح کرد: صنایع دستی در بسیاری از استانها از ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل ضرورت دارد که در این زمینه برنامه ریزی های مناسبی از سوی شرکت های توسعه استانی انجام گیرد.

وی افزود: این شرکت ها می توانند در حوزه توسعه محصولات صنایع دستی استان و عرضه آن در نمایشگاههای بین المللی و همچنین ایجاد فضاهای مناسب درخارج از ایران برای فروش و صادر کردن این محصولات اقدامات مناسبی انجام دهند.

جهانگیری تاکید کرد: راه اندازی مکان ها و فضاهایی ثابت در سراسر کشور و حتی خارج از کشور، نیازمند به تدوین استراتژی و برنامه خاصی است که طی یک ماه آینده به صورت تفاهم نامه تدوین و با امضای قراردادی میان معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و شرکت توسعه گردشگری ایران به مرحله اجرا می رسد.