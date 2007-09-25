توریست مذهبی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه خانه جهانگردی در خانه ملک مشهد در جمع خبرنگاران افزود: به منظور پیشرفت همه جانبه در کشور با توجه به رویکرد دولت نهم باید به بخش های مغفول مانده ای همچون تقویت صنعت گردشگری در کشور پیگیری جدی صورت پذیرد.

استاندار خراسان رضوی این استان را به دلیل وجود بارگاه منور امام رضا(ع) دارای ظرفیت بالایی در جذب گردشگر و زائر دانست و افزود: سالانه 20 میلیون زائر به مشهد مشرف می شوند که باید جاذبه های قدرتمند تفریحی و سیاحتی و گردشگری این استان با وجود فرهنگ بارور و استوار و کهن خراسان و میراث با ارزش تاریخی به گردشگران معرفی شود.

وی با تاکید بر توسعه اماکن اقامتی و تفریحی به منظور حرکت پر شتاب در مسیر پیشرفت صنعت گردشگری اظهار داشت: امکانات باید در جهت تجهیز مناطق گردشگری متمرکز شود.

محمدی زاده عنوان کرد: در این استان 11 منطقه گردشگری در سطح ملی و بین المللی مصوب شده است که منطقه گردشگری توس نیز طی آینده ای نزدیک بعد از تصویب هیئت دولت به عنوان یکی دیگر از مناطق گردشگری کشور به تصویب خواهد رسید.

وی با تصریح بر اینکه خانه جهانگردی مرکزی برای ارائه خدمات اطلاع رسانی به گردشگران است خاطر نشان کرد: این مرکز اطلاع رسانی در جهت معرفی قابلیت ها و ظرفیت های این استان به گردشگران حرکت می کند.

