ناتو آمادگي حضور بيشتر در عراق را دارد، اما اولويت با افغانستان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " جاپ هوپ شفر" دبير كل ناتو كه همزمان با آغاز سال نو ميلادي به عنوان جانشين " جرج رابرتسون" به اين سمت منصوب شد از آمادگي نيروهاي ناتو براي حضور بيشتر در عراق براي بازسازي اين كشور خبر داد.

شفر كه براي اولين ماموريت كاري خود در حال حاضر در آمريكا به سر مي برد امروز جمعه در مصاحبه با روزنامه انگليسي زبان " اينترنشنال هرالد تربيون" تصريح كرد: " ناتو پس از اولويت افغانستان در صورت نياز براي اعزام نيروهاي بيشتر به عراق براي بازسازي اين كشور آمادگي دارد.

تاكيد "شفر" دبير كل جديد ناتو مبني بر اولويت افغانستان براي اين پيمان درحالي عنوان مي شود كه روز گذشته در انفجاري در جنوب شرقي افغانستان هفت نظامي آمريكايي مستقر در افغانستان كشته و تني چند زخمي شدند.