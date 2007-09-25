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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

احمدی نژاد:

دروغ پردازی درباره ایران با مسئولیت رسانه‌ها منافات دارد

دروغ پردازی درباره ایران با مسئولیت رسانه‌ها منافات دارد

رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت سنگین رسانه‌های همگانی در جهان امروز، خاطر نشان کرد: دروغ پردازی درباره ایران با مسئولیت رسانه‌ها منافات دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد درحاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، عصر دوشنبه به وقت نیویورک در یک ارتباط ویدئویی با 300 عضو باشگاه ملی مطبوعات ، مردم ایران را آزاد ترین و آگاه ترین مردم جهان دانست که درباره اخبار روز جهانی صاحب تحلیل هستند.

دکتر احمدی نژاد خطاب به مدعیان نبود آزادی در ایران تصریح کرد: این مدعیان می توانند به ایران سفر کنند و آزادانه با مردم گفت وگو نمایند تا دیدگاه‌های آنان اصلاح شود. 

وی  با تاکید بر اینکه مدیریت جهان باید بر پایه صلح و آرامش برقرار باشد تصریح کرد: ما با طرز مدیریت آمریکا بر جهان مخالف هستیم چرا که این روش غلط موجب جنگ و تبعیض و خونریزی در جهان شده است.

دکتر احمدی نژاد سپس در خصوص وضعیت زنان در ایران، گفت: زنان ایران آزاد ترین زنان دنیا هستند و در تمام عرصه‌های علمی، اجتماعی، رسانه‌ای، سیاسی و هنری حضور فعال دارند.

رئیس جمهور اضافه کرد:60 ‬ درصد دانشجویان دانشگاه‌های ایران را زنان تشکیل می‌دهند و در مسابقات ورزشی جهانی صاحب مدال هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع عراق اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست‌های غلط آمریکا موجب شکست ارتش این کشور در عراق شده است و آنها باید علت این شکست را در نگاه غلط خود نسبت به کشور و مردم عراق جستجو کنند.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی را به این علت به رسمیت نمی شناسیم که بر پایه اشغال، نژادپرستی و تهدید استوار است.

رئیس جمهور همچنین سکوت اصحاب رسانه در قبال قتل عام مردم بیگناه فلسطین را توسط رژیم صهیونیستی سوال انگیز و قابل تامل دانست.
کد مطلب 558641

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