به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد درحاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، عصر دوشنبه به وقت نیویورک در یک ارتباط ویدئویی با 300 عضو باشگاه ملی مطبوعات ، مردم ایران را آزاد ترین و آگاه ترین مردم جهان دانست که درباره اخبار روز جهانی صاحب تحلیل هستند.
دکتر احمدی نژاد خطاب به مدعیان نبود آزادی در ایران تصریح کرد: این مدعیان می توانند به ایران سفر کنند و آزادانه با مردم گفت وگو نمایند تا دیدگاههای آنان اصلاح شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت جهان باید بر پایه صلح و آرامش برقرار باشد تصریح کرد: ما با طرز مدیریت آمریکا بر جهان مخالف هستیم چرا که این روش غلط موجب جنگ و تبعیض و خونریزی در جهان شده است.
دکتر احمدی نژاد سپس در خصوص وضعیت زنان در ایران، گفت: زنان ایران آزاد ترین زنان دنیا هستند و در تمام عرصههای علمی، اجتماعی، رسانهای، سیاسی و هنری حضور فعال دارند.
رئیس جمهور اضافه کرد:60 درصد دانشجویان دانشگاههای ایران را زنان تشکیل میدهند و در مسابقات ورزشی جهانی صاحب مدال هستند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع عراق اشاره کرد و اظهار داشت: سیاستهای غلط آمریکا موجب شکست ارتش این کشور در عراق شده است و آنها باید علت این شکست را در نگاه غلط خود نسبت به کشور و مردم عراق جستجو کنند.
دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی را به این علت به رسمیت نمی شناسیم که بر پایه اشغال، نژادپرستی و تهدید استوار است.
رئیس جمهور همچنین سکوت اصحاب رسانه در قبال قتل عام مردم بیگناه فلسطین را توسط رژیم صهیونیستی سوال انگیز و قابل تامل دانست.
رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت سنگین رسانههای همگانی در جهان امروز، خاطر نشان کرد: دروغ پردازی درباره ایران با مسئولیت رسانهها منافات دارد.
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