مسابقات فوتسال جام رمضان ویژه کارکنان نظام دامپزشکی برگزار می شود

علیرضا تمرتاش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این مسابقات از پنجم مهر جاری با شرکت هشت تیم به مدت سه روز در سالن ورزشی جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را پویایی و نشاط در بین اعضای نظام دامپزشکی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: این مسابقات در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و دو گروه چهار تیمی انجام میشود.
دبیر شورای نظام دامپزشکی استان عنوان کرد: اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان نظام دامپزشکی با شرکت تیمهای فوتسال اداره کل دامپزشکی، تیم دامپزشکی اراک، فراهان، خمین، دلیجان، محلات، ساوه و شازند و با همکاری شرکت تابان شیمی کیان و مکمل معین سواد کوه برگزار خواهد شد.
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