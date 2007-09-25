مسابقات فوتسال جام رمضان ویژه کارکنان نظام دامپزشکی برگزار می شود

علیرضا تمرتاش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این مسابقات از پنجم مهر جاری با شرکت هشت تیم به مدت سه روز در سالن ورزشی جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را پویایی و نشاط در بین اعضای نظام دامپزشکی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: این مسابقات در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و دو گروه چهار تیمی انجام می‌شود.