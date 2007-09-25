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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

مسابقات فوتسال جام رمضان ویژه کارکنان نظام دامپزشکی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر شورای نظام دامپزشکی استان مرکزی از برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه کارکنان نظام دامپزشکی استان برای اولین بار در کشور خبر داد.

علیرضا تمرتاش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این مسابقات از پنجم مهر جاری با شرکت هشت تیم به مدت سه روز در سالن ورزشی جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را پویایی و نشاط در بین اعضای نظام دامپزشکی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: این مسابقات در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و دو گروه چهار تیمی انجام می‌شود.

دبیر شورای نظام دامپزشکی استان عنوان کرد: اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان نظام دامپزشکی با شرکت تیم‌های فوتسال اداره کل دامپزشکی، تیم دامپزشکی اراک، فراهان، خمین، دلیجان، محلات، ساوه و شازند و با همکاری شرکت تابان شیمی کیان و مکمل معین سواد کوه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 558642

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