گسترده تر شدن چتر اصولگرایی نیازمند عمل است

رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به جای تاکید و تبلیغ و توصیه، جبهه متحد اصولگرا باید اقدام عملی برای گسترده تر کردن چتر اصولگرایی انجام دهد و بدون دعوت از نمایندگان گروهها و شخصیت های متعدد اصولگرا نمی توان به پوشش حداکثری جبهه متحد اصولگرا امیدوار بود.

سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس افزود: بر اساس بررسی های انجام شده تاکنون حداقل 40 درصد از گروه ها و طیف های شناخته شده اصولگرا جایگاهی حقوقی در جبهه متحد ندارند و بدون دعوت از افرادی چون رضایی و قالیباف و شخصیت های مشابه در تصمیم گیری های انتخاباتی و بدون دعوت از نمایندگان دهها گروه و تشکل اصولگرا در ستاد اجرایی 6 نفره، ادعای بازتر شدن چتر اصولگرایی غیر واقعی است.

این فعال سیاسی نزدیک به محسن رضایی، ادامه داد: به جای پاسخ های کلی و مبهم به توصیه بزرگان و دلسوزان اصولگرا برای بازکردن چتر اصولگرایی، جبهه متحد باید اقدامات شفاف عملی در این زمینه انجام دهد.

وی تنگ نظری، تسویه حساب چند انتخابات گذشته و سهم گیری پیش دستانه را از موانع اصلی فراگیر شدن ائتلاف بزرگ اصولگرا دانست و تصریح کرد: سکوت برخی شخصیت ها، گروهها و تشکل های رسمی و غیر رسمی اصولگرا به مفهوم رضایت از روند ائتلاف در جبهه متحد نیست.

طلای نیک در واکنش به اظهار نظر برخی نمایندگان و فعالان سیاسی اصولگرا به نمایندگی از جبهه متحد و یا افرادی نظیر قالیباف و رضایی گفت : سکوت برخی شخصیت ها و تشکل های متعدد اصولگرا نسبت به این گونه اظهارنظرهای غیر منطبق با واقعیت به معنی رضایت نیست بلکه مبنی بر توصیه برخی دلسوزان و شخصیت های با تجربه اصولگرا و به منظور حفظ فرصت جهت دعوت از نمایندگان گروههای خارج از جبهه متحد سکوت اتخاذ شده است.