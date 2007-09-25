سید عبدالعزیز حکیم بر تقویت وحدت ملی در عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، سید عبد العزیز حکیم رئیس مجلس اعلا و رئیس ائتلاف عراق یکپارچه ( ائتلاف اکثریت پارلمانی عراق) با شماری از اعضای مجلس اعلا از طریق ویدئو کنفرانس از تهران گفتگو کرد.

وی در این جلسه مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و شرکت کنندگان برضرورت حمایت از روند سیاسی و گفتگو با همه طیف های شرکت کننده در تحولات به منظور بالابردن سطح تفاهم و احراز پیشرفت واقعی در زمینه امنیتی، خدمات رسانی به مردم و تقویت وحدت ملی تاکید کردند.