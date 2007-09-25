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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۴

سید عبدالعزیز حکیم بر تقویت وحدت ملی در عراق تاکید کرد

سید عبدالعزیز حکیم بر تقویت وحدت ملی در عراق تاکید کرد

سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بر تقویت وحدت ملی و حمایت از فرایند سیاسی در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، سید عبد العزیز حکیم رئیس مجلس اعلا و رئیس ائتلاف عراق یکپارچه ( ائتلاف اکثریت پارلمانی عراق)  با شماری از اعضای مجلس اعلا از طریق ویدئو کنفرانس از تهران گفتگو کرد. 

وی در این جلسه مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و شرکت کنندگان برضرورت حمایت از روند سیاسی و گفتگو با همه طیف های شرکت کننده در تحولات  به منظور بالابردن سطح تفاهم و احراز پیشرفت واقعی در زمینه امنیتی، خدمات رسانی به مردم و تقویت وحدت ملی تاکید کردند.

کد مطلب 558647

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