به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم قبل از ظهر امروز در این نشست گفت: هدف از تاسیس مدرسی معارف اسلامی و تاسیس دانشگاه معارف توسط نهاد، ارتقاء مربیان معارف اسلامی به دکتراست و در سال جاری بیش از 30 مربی در دانشگاه معارف اسلامی جذب دکترا شدهاند.
وی ادامه داد: ما باید مانند سایردانشگاههای کشور با هدف جذب هیئت علمی گروههای معارف دورههای دکترا برگزار نماییم تا از این طریق بتوانیم بر جذب نیرو و اعضای هیأت علمی نیز غلبه داشته باشیم.
حجت الاسلام رکن الدینی یکی از مظلومیتهای گروه معارف را مسأله عنوان کردن این گروه بهعنوان سکوی پرش برای سایر گروههای آموزشی عنوان کرد و ادامه داد: گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم باید به مرحلهای برسد که خود بتواند دورههای دکتری را اجرا نماید چرا که در قم این زمینه بسیار مساعد است.
وی در پایان به تکمیل شدن ارزیابی اساتید گروه معارف سال گذشته و ارسال نتایج آن به روسای واحدهای دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در ارزیابی انجام شده در 245 گروه معارف سراسر کشور که در سه حوزه پژوهشی، آموزشی، اداری صورت گرفته در ده دانشگاه اول این ارزیابی را دانشگاه آزاد اسلامی به خود اختصاص داده است.
رکن الدینی افزود: در بحث تاثیرگذاری بسیاری از عوامل وجود دارد که در این میان اساتید هم یکی از آن عواملی هستند که در تاثیر گذاری دروس معارف اسلامی در دانشجو نقش دارند.
وی تاکید کرد: همه عواملی چون دانشگاه، شورای انقلاب فرهنگی، محتوای دروس باید جمع شوند تا نگرش دانشجو را در این درس تغییر دهد تا شاهد تغییر رفتار دانشجو باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: در نشست چگونگی ارتقاء سطح آموزشی شؤونات اسلامی و پژوهشی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، گروههای معارف در دانشگاهها را مظلوم دانستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم قبل از ظهر امروز در این نشست گفت: هدف از تاسیس مدرسی معارف اسلامی و تاسیس دانشگاه معارف توسط نهاد، ارتقاء مربیان معارف اسلامی به دکتراست و در سال جاری بیش از 30 مربی در دانشگاه معارف اسلامی جذب دکترا شدهاند.
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