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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۳۶

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهار اعلام کرد؛

استقرار ۱۲ موکب شهرستان بهار در مسیر زائران اربعین

استقرار ۱۲ موکب شهرستان بهار در مسیر زائران اربعین

همدان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهار گفت: ۱۲ موکب توسط موکب‌داران بهار در مسیر زائران اربعین مستقر شده اند.

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد دو موکب در کربلا، چهار موکب در مسیر رفت و ۶ موکب در مسیر برگشت زائران اباعبدالله حسین (ع) در حال خدمت رسانی هستند.

وی افزود: راه اندازی دسته عزاداری در روز اربعین، قرائت زیارت اربعین، برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری در شب و روز اربعین در مساجد شهری و روستایی و اعزام مبلغ و مبلغه به مساجد شهری و روستایی از اهم برنامه‌های اربعین حسینی در شهرستان بهار است.

جمشیدی از ختم قرآن کریم و صلوات، اعزام مبلغ و مبلغه به ایستگاه‌های صلواتی خبر داد و تصریح کرد: نیابت زیارت زائران از طرف شهدا با عنوان «هر زائر، نایب یک شهید» و برگزاری مراسم جاماندگان اربعین و پیاده روری از شهرستان بهار تا گردنه اسد آباد از دیگر برنامه‌ها در این ایام خواهد بود.

کد مطلب 5586538

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