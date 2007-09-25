زمزمه بازگشت طالبان به قدرت سبب پیچیده شدن اوضاع دولت کرزای شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه اینترنتی واشنگتن پریزم در گزارشی در این باره می نویسد : با گذشت 6 سال از سرنگونی طالبان، خبر بازگشت آنها به قدرت مطرح می گردد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان با وجود مخالفت برخی طیف ها، درصدد سهیم ساختن طالبان در قدرت است، اما برخی گروه ها در حکومت و حتی نزدیکان کرزای به شدت مخالف این امر هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: این موضع گیری و مخالفت، باعث فاصله گرفتن رئیس جمهور از این گروهها و حذف چهره های مطرح این دسته ها از رده های مهم دولتی شده که این امر سبب آرامش خاطر طالبان را فراهم نموده است.

به نوشته این نشریه، فاصله گرفتن رئیس جمهوری از گروه هایی که مخالف حضور طالبان در صحنه سیاسی هستند، فضا را برای گفتگو و برگشت طالبان تا حد زیادی مساعد نموده است. درعین حال متحدین حکومت کرزای که به طرح رئیس جمهور برای کنار راندن چهره های برجسته شان پی برده اند، بی تفاوت ننشسته و به سنگ اندازی در راه تطبیق طرح های دولت افغانستان پرداخته اند و در نخستین واکنش پس از شایعه برگشت طالبان به قدرت، متحدین دولت افغانستان به راه اندازی تشکل جدیدی اقدام کردند و با تشکیل "جبهه ملی" و جذب نزدیک ترین همکاران کرزای از جمله احمد ضیا مسعود معاون اول وی، دست او را از پشت بستند.

دولت در نخستین واکنش به تشکیل جبهه ملی اعلام کرد اجازه فعالیت این سازمان را صادر نمی کند.

در ادامه مطلب آمده است: با اعلام آمادگی طالبان برای مذاکره ، دولت دچار مشکل درونی گردیده و شاهد صف آرایی ها و موضع گیری های جدیدی در برابر سهیم ساختن طالبان در قدرت گردیده است.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که بحران فعلی درون دولت افغانستان با نزدیک شدن زمان مذاکرات احتمالی با طالبان بیشتر شده و سبب بروز مشکلات جدیدی در درون این دولت خواهد شد.