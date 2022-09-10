به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه تا ۲۸ صفر در هر هفته دو بار جلسه کاربردی و عملیاتی ستاد خدمات سفر با عنوان خدمت به زائران کربلا و حضرت علی ابن موسی‌الرضا (ع) برگزار شود، تاکید کرد: تمامی مراکز خدماتی، حمایتی و امدادی لیست کشیک خود را اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه ستاد بحران در کنار یکی از موکب‌های اربعین، نانوایی سیار را فعال کند.، ابراز کرد: شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها نسبت به نظافت مجتمع‌های رفاهی و خدماتی و تأمین آب این مراکز اقدام کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه لازم است تا نظارت‌ها بر روند فعالیت مراکز توزیع محصولات و فرآورده‌های نفتی افزایش یابد، افزود: الزاماً متصدیان در جایگاه‌های عرضه محصولات و فرآورده‌های نفتی حضور داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه اسکان زائران بر عهده اداره کل آموزش و پرورش است، گفت: تمامی کمیته‌های ستاد خدمات سفر تا پیش از چهارشنبه جلسات داخلی خود را برگزار و در جلسه بعدی ستاد گزارش اقدامات خود را ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مساجد برای خدمات رسانی به زائران آماده بوده و خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می‌کنند، گفت: دهیاران روستاهای در مسیر زائران یکی از مساجد روستایی را برای خدمات رسانی احتمالی به زائران پیش بینی و آماده کنند.