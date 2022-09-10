خبرگزاری مهر - گروه استانها: حدود ۶ کیلومتر که از شهر رودبار در اتوبان فاصله بگیرید در حاشیه شهر لوشان، تابلویی با نوشته «۳ کیلومتر مانده به موکب اربعین» نظر شما را به خود جلب میکند.
جلوتر که میروید پرچمهای به اهتزاز درآمده با نوشته «یا حسین» و «یا ابوالفضل» با رنگهای سیاه، سبز و قرمز خبر از اتفاقی میدهد که شاید تنها در ایام نزدیک به اربعین در این منطقه شاهد آن باشیم.
نوای مداحی و خادمان با کاورهای سبز و پارچه نوشتههای مزین به اسم ارباب بی کفن دل را به سمت کربلا و بینالحرمین میکشاند و هر فردی را برای توقف در این مکان ترغیب میکند.
حضور در این مکان حال و هوای خاصی دارد حال و هوایی که این روزها خیلی از مردم جامانده از توفیق زیارت اربعین حسرت آن را دارند. این حال خوش و معنوی به همت موکب «قافله عاشقی» برای خیل کثیری از مسافران اتوبان رشت-قزوین فراهمشده است.
یکی از متولیان این موکب با اشاره به اینکه این موکب با کمکهای مردمی راهاندازی شده است، گفت: جمعی از جوانان گیلانی حوالی شهرستان رودبار از سال ۱۳۹۵ با همیاری یکدیگر قرار گذاشتند که هر سال ۱۰ روز مانده به اربعین در این مکان به نیابت از زیارت اربعین و برای ایجاد حال و هوای حسینی برای جاماندگان از این توفیق و یا مسافران حسینی و زوار خارجی که مسیر گیلان را برای سفر به مرزها برای حضور در کشور عراق انتخاب کردهاند برپا کنند تا هم خدمتی ارائه دهند و هم جانی تازه بگیرند از کنار این قرار عاشقی.
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