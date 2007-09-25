هیچ حزبی لیست خود را به ائتلاف اصلاح طلبان ارائه نکرده است

یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت : هر چند ائتلاف 100 درصدی میان دو جریان اصلی کشور شکل شکل نخواهد گرفت، اما مطمئنا ائتلاف حداکثری میان اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم صورت خواهد پذیرفت.

وی شکل گیری ائتلاف حداکثری میان دو جناح اصلی کشور را برای آینده سیاسی کشور بسیار مهم و ضروری توصیف کرد و افزود: رویکرد کنونی دو طیف در شکل دهی ائتلاف و یک صدایی، امید بسیاری را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور را در دل های مردم و احزاب ایجاد کرده است.

طاهرنژاد در خصوص فعالیت احزاب موسمی در کشور نیز گفت: انتخابات بهار احزاب است و در تمامی دنیا بعضا احزاب کم کارتر در دوران انتخابات فعالیت های گسترده ای انجام می دهند، اما اینکه حزبی در غیر دوران انتخابات فعالیتی نداشته باشد و در این ایام وارد این مقوله شود، امری پسندیده نیست.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد: احزابی که به فعالیت های و کارکردهای حزبی در ایام غیر از انتخابات توجهی ندارند، هرچند در این ایام با جدیت و فعالیت زیاد هم وارد شوند، اما مردم آنها را پس می زنند و نسبت به آنها اقبال زیادی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات آتی تنها روی 90 حوزه انتخابیه در کشور که از ظرفیت و توانایی بیشتری برخوردار باشد، سرمایه گذاری خواهد کرد، افزود: قصد داریم تمامی ظرفیت خود را بر روی این 90 حوزه انتخابیه که تنها 100 کرسی مجلس را شامل می شود، معطوف کنیم.

طاهرنژاد درپایان تصریح کرد: چون حزب کارگزاران قصد ندارد در انتخابات آتی به طور مستقل وارد شود، بر اساس برنامه هایی که ستاد ائتلاف به آن ارائه کند به انجام فعالیت خواهد پرداخت.