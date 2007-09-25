اطلاعیه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال فردا منتشر می شود

به گزارش خبرنگارمهر، فردا و درپایان مهلت پنج روزه بررسی اسناد و فرم های ارسالی ازسوی اعضای مجمع، فهرست نهایی نامزدهای فدراسیون فوتبال برای شرکت در انتخابات این فدراسیون ازسوی کمیته انتقالی اعلام خواهد شد. همچنین در این اطلاعیه مواضع کمیته انتقالی درآستانه انتخابات 23 مهرماه فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.

گفته می شود با توجه به اتفاقات اخیر و کاندیداتوری رئیس سازمان تربیت بدنی برای ریاست فدراسیون فوتبال، کمیته انتقالی دراین اطلاعیه موضع گیری صریح و شفاف خود را اعلام خواهد کرد که پیش بینی می شود وضعیت غیرمنتظره و پیامدهای تازه ای را درخصوص آینده انتخابات پدید خواهد آورد.

درعین حال نزدیکان به کمیته انتقالی ازموضع گیری فعال این کمیته درقبال انتخابات خبرمی دهند که قطعا سرنوشت نهایی انتخابات را تحت تاثیرخود قرارخواهد داد.