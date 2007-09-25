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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

هزار میلیارد ریال به توسعه آبزی پروری در کشور اختصاص یافته است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر جهاد کشاوری گفت: امسال برای توسعه آبزی پروری حدود هزار میلیارد ریال اعتبار به شیلات کشور اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شیلات کشور ظهر سه شنبه در جلسه شورای آبزی پروری استان کرمانشاه گفت: با توجه به اعتبار مناسب اختصاص یافته خوشبختانه امسال در بخش پرداخت به استانها جهت توسعه آبزی پروری هیچ مشکلی وجود ندارد.

 

شعبانعلی نظامی درادامه به عدم ایجاد مشکل زیست محیطی از طریق آبزی پروری اشاره کرد و افزود: آبزی پروری نه تنها مخل و مشکلی برای محیط زیست  ایجاد نمی کند ،بلکه به نوعی مددکار آن نیز است.

 

وی درخصوص عدم وجود مشکلات زیست محیطی در راستای استفاده از آب سدها برای توسعه آبزی پروری اظهار داشت: طبق مسائل علمی ثابت شده ماهی تنها موجودی است که در آب هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند.

 

نظامی تصریح کرد: از سدهای موجود می توان به عنوان محلی برای توسعه آبزی پروری استفاده کرد اما متاسفانه در این خصوص اقدام مثبتی در سطح کشور صورت نگرفته است.

 

وی در پایان به موقعیت ویژه استان کرمانشاه در زمینه آبزی پروری اشاره کرد و بیان داشت : استان کرمانشاه با توجه به ظرفیتهای خود در زمینه آبزی پروری قادراست که خیلی بیشتر از میزان پیش بینی شده تولید داشته باشد.

کد مطلب 558663

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