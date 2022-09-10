  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۳۷

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت روز بدون فوت کرونایی دیگر در کرمانشاه

ثبت روز بدون فوت کرونایی دیگر در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت روز بدون فوت کرونایی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهرامیان شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته پنج مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۶ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۴۳ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۰ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص هشت نفری از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5586640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه