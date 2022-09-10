ثبت روز بدون فوت کرونایی دیگر در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهرامیان شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته پنج مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۶ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۴۳ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۰ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص هشت نفری از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.