به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بررسی زمینه‌های بروز بحران ضرورت دارد، افزود: مدیریت بحران استان باید طی تدوین سندی جامع از نقاط حادثه‌خیز استان نسبت به پیشگیری از حوادث احتمالی اقدام کند.

وی ادامه داد: بسیاری از حوادث طبیعی بواسطه دخالت انسان در طبیعت رخ می‌دهد که ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها، دامنه کوه‌ها و از بین بردن پوشش گیاهی از جمله آنها است.

عبداللهی گفت: با جدیت از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری می‌کنیم تا بیش از این به طبیعت آسیب وارد نشود.

وی افزود: توسعه فضای سبز استان می‌تواند از عواملی همچون بروز سیل و گرد و غبار جلوگیری کند.

عبداللهی گفت: از سوی دیگر مدیریت بحران و شورای پدافند غیرعامل استان، علاوه بر پیشگیری باید درصدد پیش بینی حوادث طبیعی و غیرطبیعی باشند.

وی افزود: ضرورت دارد با راه اندازی درگاهی جامع، امکانات و تجهیزات تمامی دستگاه‌ها و ادارات استان احصا شود تا در مواقع بحران مورد بهره برداری قرار گیرند.

استاندار البرز گفت: شناسایی بناها و ساختمان‌هایی که احتمال بروز حوادث در آنها وجود دارد و همچنین اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری نیز ضروری است.

وی افزود: عموم مردم و مسئولان استان باید برای مواجهه و مدیریت بحران، آموزش‌های روز دنیا را ببینند.

عبداللهی گفت: نحوی مدیریت و برخورد با بحران‌ها و حوادث، نقشی اساسی در کاهش خسارات جانی و مالی دارد.