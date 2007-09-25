سازمان میراث فرهنگی خواستار استرداد سر سرباز هخامنشی به ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی سرقت سر سرباز هخامنشی که یکی از چندین سنگ برجسته منقوش به سربازان هخامنشی از پلکان شرقی کاخ آپادانا مجموعه تخت جمشید است ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تحویل گرفتن شیء مذکور وارد مذاکره شد اما به دلیل وجود واسطه های متعدد بر سر راه این مذاکره و شفاف نبودن موضوع به طور دقیق ارتباطی حاصل نشد. با این حال برای احقاق حقوق ملی ایران شکایتی از فروشنده تنظیم شد گرچه احتمال وجود داشت که دادگاه به نفع ایران رای صادر نکند اما با وجود استفاده از وکلای زبده و مجرب و پرداخت هزینه ای بیش از 400 هزار پوند رای دادگاه لندن به نفع فروشنده صادر شد اما هم اکنون فروشنده برای مذاکره با ایران ابراز تمایل کرده است.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در همین زمینه بیانیه ای را صادر کرده است که به شرح ذیل است:

1- از آنجا که سنگ برجسته سر سرباز هخامنشی همزمان با کشف مجموعه تخت جمشید که ازسوی گروه هرتزفلد (یکی از باستان شناسان آلمانی) توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته و تا 20 آوریل 2005 میلادی هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت این قطعه سنگ ربوده شده در دسترس نبود، دوستداران میراث فرهنگی همواره به دنبال یافتن اثری از این سنگ برجسته بودند که سرانجام در تاریخ مذکور با انتشار خبر حراج قطعه سنگ موصوف توسط موسسه کریستیز لندن، مکان نگهداری قطعه سنگ به سرقت رفته مشخص شد.

2- بلافاصله پس از انتشار خبر حراج، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدامات قضایی خود را توسط و کلای انگلیسی مبنی بر توقیف حراج و طرح دعوی جهت استرداد شیء به ایران با اثبات مالکیت ایران در خصوص قطعه سنگ مذکور آغاز کرد، اما دادگاه لندن در تاریخ 20 مارس 2007 میلادی حکم به نفع دارنده فعلی اثر خانم ساکن فرانسه صادر کرد.

3- علیرغم مفاد کنوانسیون 1970 یونسکو و عضویت هر دور کشور ایران و انگلیس در آن کنوانسیون دولت انگلستان به تعهد خود نسبت به آن معاهده اقدام نکرد و این سنگ برجسته به ایران بازگردانده نشد.

با توجه به اقدامات صورت گرفته، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن اظهارات تاسف از بروز شرایط کنونی و به حراج گذارده شدن شی ء از سوی موسسه کریستیز و دادگاه لندن در مورد استرداد سر سرباز هخامنشی، بدین وسیله اعلام می کند؛ آمادگی دارد طی مذاکره با دارنده فعلی اثر و پرداخت هزینه نگهداری این قطعه سنگ ارزشمند تاریخی که اثری ملی است را به جایگاه اصلی خود (بر پیکر سرباز هخامنشی) بازگرداند.

همچنین طبق قوانین بین المللی تمامی هزینه های نگهداری به دارنده کنونی سر سرباز هخامنشی به طور کامل پرداخت می شود.

در پایان این بیانیه آمده است ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قصد دارد با تبلیغات گسترده از فروش اشیاء به سرقت رفته که میراث فرهنگی کشور است جلوگیری کند و از حامیان میراث فرهنگی ایران در سراسر جهان که به نوعی در بازگرداندن این میراث کهن تلاش می کنند قدردانی می کند.