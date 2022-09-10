محسن ستاری فر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص تشریح چگونگی هزینه کرد حق آلایندگی نشستهایی به صورت جداگانه با شهرداران و دهیاران شهرستان کرخه برگزار شد.
سرپرست فرمانداری شهرستان کرخه گفت: در این نشستها چگونگی هزینهکرد سهم واریزی آلایندگی در شهرها و روستاها بر اساس دستورالعمل ابلاغی تشریح داده شد.
وی از نوع نگاه رئیسجمهور به خوزستان از تلاشهای استاندار خوزستان و پیگیریهای نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس برای پرداخت حق آلایندگی به شهرداریها و روستاها تشکر کرد و افزود: واریز حق آلایندگی به شهرداریها و روستاهای شوش و کرخه و دیگر شهرهای خوزستان یک اتفاق بسیار مهمی است که باید به خوبی از این فرصت استفاده شود.
ستاری فر بیان کرد: شهرداریها و دهیاریهای کرخه باید برنامهای برای هزینه کرد مبلغ پرداختی حق آلایندگی داشته باشند زیرا بر نحوه استفاده این مبلغ نظارت جدی میشود.
وی ادامه داد: این مبلغ پرداختی نباید صرف هزینههای جاری شود بلکه باید بیشتر برای توسعه و عمران شهری و روستایی، زیرساختها، فضای سبز و محیط زیست، ایجاد تأسیسات لازم و… هزینه شود تا مردم تغییری جدی را در روستا و شهر خودشان احساس کنند.
سرپرست فرمانداری شهرستان کرخه تصریح کرد: نظارت جدی بر نحوه توزیع و هزینه کرد حق آلایندگی شهرداریها و دهیاریهای شهرستان کرخه در دستور کار است.
وی افزود: یک مدیر باید برنامهریزی خوب و کارآمدی داشته باشد که مردم تأثیر بهبود و اقدامات آن را در جامعه حس کنند.
سرپرست فرمانداری شهرستان کرخه گفت: اگر مدیری بخواهد نسبت به وظایف کاری خودش بیتوجهی کند، طبق قانون با او برخورد میشود.
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