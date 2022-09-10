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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۵۳

کمتر از یک هفته از سفر رئیس قوه قضائیه؛

۵ هیئت صلح در اصناف استان یزد راه اندازی شد

۵ هیئت صلح در اصناف استان یزد راه اندازی شد

یزد- در هفتمین روز سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد که بر استفاده از هیئت های صلح در حل و فضل دعاوی و اختلافات تاکید داشت، پنج هیئت صلح در اتاق اصناف استان یزد راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان یزد، در آیین افتتاح هیئت های صلح استان یزد اظهار داشت: شورای حل اختلاف استفاده از ظرفیت و توانمندی مردم برای حل مشکلات و اختلافات است.

غلامعلی دهشیری افزود: استفاده از ظرفیت های مردمی و رویکرد مردمی سازی قوه قضاییه هم مورد تأکید سند تحول قوه قضاییه است و هم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد مورد تأکید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اعضای شورای حل اختلاف با شناخت از جامعه هدف و اقشار، بعنوان پیشکسوت و ریش سفید، تجربیات، از نفوذ کلام مردم در راستای حل مشکلات و اختلافات استفاده می کنند تا تنش ها، کینه ها و زخم های دیرین، مرتفع و صمیمیت و مهربانی در بین مردم گسترش یابد.

رئیس شورای قضایی استان یزد افزود: در آموزه های دینی و لسان روایات و آیات قرانی بر اصلاح ذات البین که نقطه مقابلش افساد ذات البین است تأکید شده که به دو نفر که دچار درگیری و اختلاف و قهر می شوند توصیه شده، اول یکی از دو طرف درگیر، پیشقدم در سازش شوند اگر نتوانستند، دیگران دخالت کنند.

وی به ضرورت آموزش حقوق کاربردی اشاره کرد و از آمادگی دستگاه قضایی برای ارائه این آموزش ها خبر داد و گفت: تنظیم یک قولنامه دقیق و عقد یک قرار داد متقن، می تواند از بسیاری از اختلافات پیشگیری کرده و زمینه هرگونه سوء استفاده را کاهش دهد.

دهشیری تصرح کرد: وجود هیئت های صلح نیاز امروز جامعه است و می تواند احساس امنیت را در جامعه بالاتر ببرد.

گفتنی است؛ با تلاش دادگستری و همکاری اصناف یزد، هیئت های صلح در صنوف نمایشگاه داران اتومبیل، مشاوران املاک، تعمیرکاران اتومبیل، صنایع چوب و صنف آلمینیوم کاران راه انداری و افتتاح شد.

کد مطلب 5586682

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