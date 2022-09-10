۵ هیئت صلح در اصناف استان یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان یزد، در آیین افتتاح هیئت های صلح استان یزد اظهار داشت: شورای حل اختلاف استفاده از ظرفیت و توانمندی مردم برای حل مشکلات و اختلافات است.

غلامعلی دهشیری افزود: استفاده از ظرفیت های مردمی و رویکرد مردمی سازی قوه قضاییه هم مورد تأکید سند تحول قوه قضاییه است و هم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد مورد تأکید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اعضای شورای حل اختلاف با شناخت از جامعه هدف و اقشار، بعنوان پیشکسوت و ریش سفید، تجربیات، از نفوذ کلام مردم در راستای حل مشکلات و اختلافات استفاده می کنند تا تنش ها، کینه ها و زخم های دیرین، مرتفع و صمیمیت و مهربانی در بین مردم گسترش یابد.

رئیس شورای قضایی استان یزد افزود: در آموزه های دینی و لسان روایات و آیات قرانی بر اصلاح ذات البین که نقطه مقابلش افساد ذات البین است تأکید شده که به دو نفر که دچار درگیری و اختلاف و قهر می شوند توصیه شده، اول یکی از دو طرف درگیر، پیشقدم در سازش شوند اگر نتوانستند، دیگران دخالت کنند.

وی به ضرورت آموزش حقوق کاربردی اشاره کرد و از آمادگی دستگاه قضایی برای ارائه این آموزش ها خبر داد و گفت: تنظیم یک قولنامه دقیق و عقد یک قرار داد متقن، می تواند از بسیاری از اختلافات پیشگیری کرده و زمینه هرگونه سوء استفاده را کاهش دهد.

دهشیری تصرح کرد: وجود هیئت های صلح نیاز امروز جامعه است و می تواند احساس امنیت را در جامعه بالاتر ببرد.

گفتنی است؛ با تلاش دادگستری و همکاری اصناف یزد، هیئت های صلح در صنوف نمایشگاه داران اتومبیل، مشاوران املاک، تعمیرکاران اتومبیل، صنایع چوب و صنف آلمینیوم کاران راه انداری و افتتاح شد.