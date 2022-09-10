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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۰۵

سرپرست جدید ستاد هماهنگی کانون های مساجد یزد معرفی شد

سرپرست جدید ستاد هماهنگی کانون های مساجد یزد معرفی شد

یزد- مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور در حکمی سرپرست جدید ستاد هماهنگی کانون های مساجد یزد را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کمال خداداده، مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور در حکمی محسن رستگاری را به عنوان سرپرست این ستاد در استان یزد معرفی کرد.

اهتمام برای احیای کارکردهای مسجد طراز در یکایک مساجد استان، پیگیری تحقق اهداف و وظایف شورای هماهنگی استان، هم افزایی و حسن استفاده از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی، شبکه سازی و توانمندسازی فعالان کانون های مساجد، جریان سازی و حضور موثر فرهنگی، هنری و اجتماعی در استان و تعامل پویا و هدفمند با نخبگان و صاحب نظران فرهنگی از موارد تاکید شده در حکم رستگاری است.

کد مطلب 5586683

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