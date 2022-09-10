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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۰۸

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان:

ووشوکاران کردستانی فاتح مسابقات قهرمانی کشور شدند

ووشوکاران کردستانی فاتح مسابقات قهرمانی کشور شدند

قروه- مدیر کل ورزش و جوانان کردستان از قهرمانی ووشو کاران این استان در رقابت های کشوری خبر داد.

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های ووشو قهرمانی رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کشور در بخش ساندا طی روزهای به میزبانی استان کردستان و در شهر قروه برگزار شد.

وی افزود: ۴۳۰ ووشوکار به نمایندگی از ۱۸ استان کشور در این رقابت‌ها حضور داشتند و به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهید سلیمانی شهر قروه با یکدیگر به مبارزه پرداختند.

جولایی اعلام کرد: در پایان این دوره از رقابت‌ها و در نتیجه تیمی استان کردستان با ۹ طلا، ۷ نقره و ۸ برنز جایگاه نخست را به خود اختصاص داد، اردبیل با ۵ طلا، ۴ نقره و ۸ برنز نایب قهرمان شد و کرمانشاه با ۴ طلا، ۴ نقره و ۸ برنز در رده سوم ایستاد.

کد مطلب 5586684

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